Jey Mammon vuelve a la pantalla y en Telefé todo está a punto de explotar

Luego de la baja de Marley de los Martín Fierro, Telefe tuvo que decidir a último momento quién podía reemplazarlo y acompañar a Susana Giménez. Pero no fueron las únicas cuestiones a resolver con el evento, ya que la participación de Jey Mammón también estaba en duda.

La denuncia de abuso sexual hizo que el canal tome la determinación de apartarlo y no dejarlo conducir La Peña de Morfi, pero como una suspensión. No está despedido, por eso siempre surgen rumores de regreso. Pero en este caso, su regreso tiene que ver con los premios y no con la conducción.

El 9 de julio se llevará a cabo la gala como todos los años y se premiará a los programas del 2022. Por eso el presidente de APTRA, Luis Ventura, contó que el voto a Jey por su participación en la Peña en ese año fue incluido en el “ayudamemoria” que reciben los socios para facilitarles el voto y no cometer errores en los ganadores.

Una de las polémicas más grandes tenía que ver con su participación y Ventura confirmó que puede estar: "No veo el motivo para que Jey Mammon no esté incluido en el ayudamemoria". Luego agregó: "Yo no sé si Jey va a estar nominado o no, y si va ir o no a la fiesta, pero él el año pasado trabajó, fue conductor de un programa muy exitoso, para mi gusto además lo hizo muy bien, y hay un dato que está claro y que es clave".

"Acá no es que la justicia no habló o que hay una definición que está en camino. No, acá la justicia ya resolvió y lo hizo antes de que el caso se hiciera mediático. Acá la justicia absolvió a Jey, nos guste o no lo absolvió", expresó. Lo cierto es que con esto puede participar, volver a estar entre sus colegas y aparecer al aire nuevamente, replicó RatingCero.