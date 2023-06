Cuatro de cada 10 argentinos tienen préstamos bancarios

Cuatro de cada 10 hogares argentinos tienen deudas con una entidad bancaria, mientras que ocho de cada 10 hogares mantienen deudas con prestamistas, comercio, servicios, impuestos, entre otros. Así lo registró un estudio elaborado por Focus Market en base a 3.550 hogares en el mes de mayo 2023.

El principal objetivo fue determinar el nivel de endeudamiento de las familias argentinas, discriminando el stock de deuda en bancaria y no bancaria. Para el caso de las deudas bancarias se utilizaron datos del BCRA.

De esta manera se determinó que los hogares con deudas en una entidad bancaria es de 4.091.097, representando un 41,3% de hogares endeudados. En promedio un hogar mantiene deudas con una entidad bancaria por $361.686 (siendo el total de deuda de todos los hogares de $1.479.726.91.677).

- Las deudas bancarias incluyen: préstamos a sola firma, préstamos hipotecarios, préstamos prendarios, préstamos personales, préstamos en tarjeta de crédito y adelantos.

"En nuestro país 4 de cada 10 hogares son pobres pero incluso otros 2 de cada 10 están ingresando en una nueva pobreza, ya que trabajando sus integrantes no pueden cumplimentar una canasta básica total. Aún tienen crédito bancario que posee tasa subsidiada, pero su nivel de ingreso no superará la variación de precios que estamos teniendo. Si bien esto es un gran problema para los asalariados registrados es un inconvenientes mayor para los que tienen ingresos como monotributistas, autónomos o directamente informales ya que sus ingresos son variables y sus costo de vida aumenta cada vez más", indicó a Ámbito Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market.

Por qué se endeudan los argentinos



Por otro lado las familias argentinas no sólo se financian con los bancos, sino también empezaron a hacerlo no abonando ciertos gastos corrientes, como impuestos, servicios, cuotas, recurriendo a prestamistas o al método de compra al fiado. Siendo en promedio, las deudas no bancarias de una familia, de $189.000.

La mayor participación de las deudas no bancarias son: 26,3% los préstamos personales, seguido por el 26,1% de utilizar la metodología de compra al fiado o préstamo por parte del comercio, con un promedio de deuda de hogar por $320.619 y $274.194 respectivamente. Estos 2 tipos de endeudamiento representan a más de 1,2 millones de hogares, con un nivel de deuda mayor al promedio general de las deudas no bancarias por familia en ambos casos.

Otros métodos que las familias eligieron para financiarse son: no pagando servicios como luz, agua, internet (3,2%), no pagando impuestos (11,9%), con préstamos de familiares y amigos (9,3%), no abonando expensas (6,9%), no abonando cuotas de educación (5,7%) o bien vendieron seguros que tenían o planes de auto (10,6%). En todos los casos los montos de deuda oscilan entre $81.000 y $195.000.