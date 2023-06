Plazos fijos: el Banco Central confirmó qué hará con las tasas de interés

El Banco Central mantuvo sin cambios la tasa del plazo fijo tradicional, manteniéndose en el 97%. La medida llegó luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) diera a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que, en línea con lo que esperaba el Gobierno, se ubicó en el 7,8%, cerca del dato que había arrojado el indicador de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que fue del 7,5%.

Ante este resultado, el mercado se preguntaba que haría ahora el Banco Central (BCRA) con la tasa del plazo fijo tradicional. Y, este jueves, llegó la respuesta del regulador monetario, que confirmó la expectativa de la City.

"El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuvo sin cambios la tasa de política monetaria", señala el comunicado difundido por la entidad y replicado por Ámbito. Y explica que esto responde a que, en mayo, la inflación mensual registró una desaceleración respecto del mes previo, en línea con las previsiones de la autoridad monetaria.

Asimismo, indicaron que "los diversos indicadores de alta frecuencia de precios mayoristas y minoristas monitoreados por el BCRA sugieren, en lo que va de junio, una desaceleración adicional en el ritmo de crecimiento de los precios". Lo que hace que la perspectiva inflacionaria, hacia adelante sea positiva también.

Plazo fijo: por qué el BCRA no sube la tasa

Tal como explica el economista de la Universidad de Avellaneda Pablo Ferrari a Ámbito, esta decisión se debe a que, en este último período, la lógica del Central fue aumentar las tasas sólo si el IPC crecía: "el nivel de tasas era una consecuencia del nivel de infla", resume. Y explica que, lo que pasó ahora es lo siguiente:

En primer lugar, el IPC en mayo no sólo no creció sino que disminuyó respecto al mes anterior.

En segundo lugar, hace meses que la tasa efectiva mensual (TEM) de un plazo fijo tradicional no superaba al IPC, como en la actualidad, que es uno de los objetivos de política para, desde este enfoque, procurar detener la compra de dólares.

En consecuencia, Ferrari considera que la decisión "es coherente con la lógica vigente".