Se presentará el libro "70 años de Unión"

Estación Plus Crespo

El dirigente Rubén Zapata, invitó a la comunidad y en particular a todas aquellas personas ligadas al deporte, a participar de la presentación oficial del libro "70 años de Unión". En diálogo con FM Estación Plus Crespo, sostuvo que "el título tiene una doble significación o referencia, al hacer alusión a Unión como nombre de la institución, pero también porque ha sido el lazo que ha vinculado a miles de personas a lo largo de los años".

"Estuve haciendo el aporte de material, la búsqueda del contenido que queríamos plasmar y Gonzalo Gadea lo ha narrado, supervisado por Orlando Britos. Tuvimos valiosas colaboraciones de un especialista en diseño, y una edición especial de la tapa, todos integrantes que la gente podrá estar conociendo en la presentación", adelantó Zapata.

En cuanto al espíritu del libro, reflexionó: "Para ser dirigente, es necesario que quien asume ese rol, conozca la historia del club. La idiosincracia, la forma de actuar, los valores que apuntala o pone en juego al tomar decisiones, y eso no significa que no se puedan mejorar los caminos; pero la esencia se debe tener en cuenta. Hacen a la identidad, que es la que trasciende y se debe perpetuar. Hay obras que marcaron un hito y muchos lo desconocen. Siempre digo que los secretarios escriben la historia, porque al dejar sentado en los libros de actas las asambleas y demás reuniones importantes, van plasmando la historia. A veces, algunos detalles no se registran, pero aún estamos muchos de quienes podemos dar testimonio, por eso este libro recupera y complementa el material existente".

Se resaltan los hechos trascendentes que vivió la comunidad de Club Atlético Unión, desde el 25 de agosto de 1950 hasta agosto del 2020, fecha en que celebró su 70º aniversario. La entidad reúne no sólo aspectos deportivos, sino que siempre mantuvo un fuerte perfil de interacción social con toda la zona.

Tras la presentación, los interesados podrán adquirir el libro, que tiene un valor de $3.000.