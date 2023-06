Se compactaron unas 170 unidades vehiculares retenidas en Crespo

Estación Plus Crespo

Este viernes culminó la tarea de compactación que llevó adelante la empresa prestadora de ese servicio, en el marco del Programa Nacional, al cual Crespo ha adherido. Centenares de bienes automotrices estaban a resguardo y bajo custodia municipal, habiendo expirado el plazo legal para ello.

El intendente, Darío Schneider, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Durante dos jornadas consecutivas, se logró la compactación total de unas 170 unidades, entre motos y automóviles. Es la disposición final que propone el Programa Nacional y nuestra ordenanza vigente, para los que están en desuso, sin dueños que los reclamen, abandonados, principalmente como para evitar la contaminación que generan. Se hace mediante un equipo que lo manda el gobierno nacional, tratándose de una empresa de Rosario, que presta el servicio en Entre Ríos".

El mandatario local sostuvo que llegó en un muy buen momento: "Estamos muy contentos de que se concrete. Por un lado, porque cierra un proceso de un trámite engorroso, que lleva tiempo. Lo habíamos pedido al servicio en el 2020, después llegó la pandemia y al reanudarse todo, hubo que enviar la ordenanza, el listado de vehículos con las características de cada uno, las publicaciones de edicto y demás. Otorgaron un turno para la compactación y ahora ya es una realidad. Y en otro sentido, porque este predio municipal necesitaba quedar despejado. Estamos haciendo una inversión importante vinculada a un espacio para la primera infancia, que es un nuevo Jardín Maternal Municipal, que va a funcionar en este lugar y hacía falta generar este retiro y la limpieza del sector".

Schneider confirmó que otra institución local se verá beneficiada con esta compactación: "La chatarra que se forma, tiene un valor en el mercado. La empresa se encarga de venderla y lo recaudado se dona a una ONG. En este caso, será para el Hogar Nuevo Amanecer. En el año 2018 habíamos llevado a cabo una, cuya donación fue para la cooperadora del Hospital San Francisco de Asís. En este momento no sabemos el monto que se reunirá, pero en breve contaremos con esa información. La empresa debe pesar lo reciclado y en base al precio de venta, se hace el cálculo".

Más unidades pendientes de compactación

Los controles en la ciudad son permanentes y lamentablemente, a diario se retienen unidades que se encuentran fuera de las obligaciones vigentes para circular. Algunos propietarios se abocan a regularizar su situación y otros no, con lo cual el número de retenciones crece en el depósito municipal.

El Jefe de Tránsito y Guardia Urbana Municipal, Sergio Schneider, indicó a FM Estación Plus Crespo: "Al margen de esta compactación que se realizó, el año que viene las autoridades que se encuentren en funciones deberán iniciar otro trámite para una nueva compactación, ya que hay un saldo de un poco más de 100 motos, que han quedado fuera de esta etapa. Sucede que aún está pendiente la publicación de los edictos, mediante el cual se intima a los propietarios a recuperar sus motos. Por otra parte, quedan 4 camiones; un auto, que fue entregado por la justicia a la Municipalidad de Crespo, en carácter de depositario judicial; y dos autos más, que se retuvieron en los últimos meses durante operativos de control y no alcanzaron a entrar en la nómina propuesta al sistema para esta oportunidad".

El reacondicionamiento de los espacios para disponer de superficie e infraestructura en la cual desarrollar el Jardín Maternal, lleva al Área de Tránsito a tomar decisiones respecto de las actuales guardas de dominios, sobre lo que Schneider apuntó: "En estas instalaciones de la ex Estación, se concentran las herramientas de trabajo del personal de Pintura Vial y el taller de motos, que queda en su lugar habitual. Las motos van a seguir acumulándose bajo techo. No así los automóviles, porque la mayoría han sido retirados de la vía pública por hallarse abandonados. Es el motivo más frecuente por el que se los trae, y si no lo retiran en seis meses, pasan a integrar el sistema de compactación".