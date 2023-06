Carlitos Nair contó qué hizo Zulemita Menem con la famosa mansión de Anillaco: “Siento traición"

El hijo de Calos Menem se refirió a la distribución de las riquezas familiares, de las cuales asegura no ver un peso.

En tanto la serie que narra la vida de Carlos Saul Menen se encuentra en pleno rodaje fue este nuevo proyecto el que encendió la mecha para que la interna familiar del fallecido ex presidente volviera a reflotar en lo que a reclamos y demandas mediáticas refiere, más allá de lo que sigue su curso legal.

Fue por eso que en los últimos días tanto Carlitos Nair como Antonella Menem se pasearon por distintos programas donde, convocados por productores, se vieron acorralados para revelar internas y conflictos que envuelven la vida del ex primer mandatario.

Y fue así que, estrenando nuevo look y luciendo una cabellera platinada, el ex participante de Gran Hermano famosos se sentó en la mesa de Polémica en el Bar y contó cómo es su relación con Zulemita Menem y reveló con que bienes importantes se quedó su hermana.

La herencia

"¿La herencia, se terminó el tema? ¿No hay plata? ¿Es caso cerrado?”, indagó Marcela Tinayre. A lo que explicó: “Es tema de investigación y legalmente no estoy para hablar. Para eso está el abogado. En su momento no reclamé parte de la herencia pero cuando vi que hubo traición, si. Más que nada por Antonella y Máximo”.

“Gracias a Dios vengo de una buena familia y cuando falleció papá no pedí nada. Cuando vi la traición dije "hasta acá llegué". Disfruté de mi viejo hasta el último día. No aparece nada, que hayan puesto cosas a su nombre con anticipación, sino es ridículo, es como si papá estuvo al pepe toda la vida. Siento traición de mi hermana”, siguió Nair Menem.

Con todos los integrantes de Polémica queriendo saber más de la interna familiar y de la distribución de riquezas, Carlitos manifestó: “Calculo que la disimuló unos años hasta que no estuvo más papá. Por ambición. Ella se quedó con la casa de Anillaco y se la alquila al gobierno de La Rioja. La agencia de autos se la quedó ella también. No nos da nada, ni siquiera la cuenta para pagar expensas”.

“No tengo idea de cuál es la cifra. Aparte, nunca me importó preguntar eso porque preguntarle a alguien en vida cuánto me va a dejar es como matarlo antes. Nunca me interesó creo que él murió convencido de que había dejado todo bien”, cerró Nair,