José y “Lobito”, un vínculo fiel que tocó el corazón de una comunidad hospitalaria

El dueño fue institucionalizado en un Hogar, pero igual recorría unos kilómetros para alimentar a su mascota. El perro llegó hasta su nueva residencia, para no volver a separarse. Hoy anima a todos los abuelos, mientras el personal sanitario mantiene activo los cuidados de una tenencia responsable.

Estación Plus Crespo

Una vez más, un can es el protagonista de una historia llena de sentimientos y digna de reflexión, que se complementa con un equipo humano sensible y aggiornado a los nuevos conceptos sociales.

“Lobito” recorre el patio del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, el cual es compartido con el Hospital homónimo que se emplaza en la misma manzana, captando las miradas y cosechando el afecto de quienes permanecen y se desempeñan laboralmente en el lugar. Acerca de su llegada, una trabajadora reveló a FM Estación Plus Crespo: “Está con nosotros desde hace varios años. Vino al poco tiempo de que se institucionalice uno de los adultos del Hogar. El animal vivía con él, en su domicilio y por lo que se percibe y fuimos conociendo, tienen un vínculo muy intenso”.

José, su dueño, desde el primer día de incorporado, dió muestras del fuerte sentimiento que tiene para con “Lobito”. Los testimonios dan cuenta de que al principio, el hombre regresaba hasta su vivienda en la zona de Campo García, para lo cual caminaba o recorría en bicicleta unos 2 kilómetros, sólo para reponerle la comida y el agua a su mascota. La valiosa actitud era tan frecuente, que se buscó una mejor opción para esa situación.

“Siempre se había manejado en compañía de su mascota, por eso iba y venía. Por cuestiones de protocolo, de salud, y hasta por la propia responsabilidad institucional, priorizando que este hombre se maneje en un ámbito en el que podamos cuidarlo, se decidió que llegue como su compañía”, comentó la trabajadora y agregó: “Desde ese momento, todos los abuelos del Hogar se encariñaron con Lobito, él forma parte de sus vivencias diarias al aire libre”.

Por su parte, el perro convalidó su lazo de lealtad para con su dueño, no volviendo a separarse. Noche a noche lo despide y duerme en los espacios de resguardo del patio interno, aguardando cada mañana ver a José salir a saludarlo, dispuesto a compartir una nueva jornada juntos. También rodea y demuestra alegría ante cada abuelo que sale a su encuentro o trabajador que se interrelaciona con él.

Esa felicidad tiene por estos días una nueva oportunidad de ser. En cuanto a los tristes momentos superados, la mujer comentó: “Lobito es un perro que nunca atacó a nadie, nunca mordió, es muy educado -de hecho, se va a hacer sus necesidades en plazas cercanas, nunca ha ensuciado la institución-, y justamente sus salidas son breves y de proximidad. Por eso cuando desapareció, nos preocupó a todos, implementamos búsquedas, con grandes sospechas de que se lo habían llevado, sin medir la importancia que él tiene para con los abuelos del Hogar. Ante la insistencia y la intensidad de la campaña, tras el fin de semana largo apareció. Estaba descuidado, muy flaco, con evidente falta de alimentación y sobre todo, de cariño. Llegó buscando la caricia de todos quienes formamos su nueva familia. Fuimos testigos de que el dueño pasó mal esos días, angustiado y al verlo nuevamente, estaba con una sonrisa de oreja a oreja, se festejaban entre sí. Todos los adultos mayores expresaron de alguna manera lo que les significaba tenerlo de nuevo. Sin dudas, la presencia de Lobito influye en sus estados de ánimo, que es el motor para tener calidad de vida”.

Enfermeras, ambulancieros, cocineras, ordenanzas, sin distinción de tarea sanitaria, son muchos quienes propician una tenencia responsable de esa mascota: “Siempre procuramos que tenga su alimento, para beber, un lugar donde dormir o resguardarse de las inclemencias del tiempo. También ha recibido atención veterinaria y demás. Le brindamos todos los cuidados que tendría en una casa, porque lo sentimos como un miembro más de la institución”, afirmó.

¿Quién alguna vez no dibujó al perro en el retrato de su familia? No era casualidad. Las investigaciones y la evolución de los pensamientos e interpretaciones colectivas, lo han explicado. “Familia multiespecie” para abogados y jueces, “Terapia asistida”, para profesionales vinculados a la estimulación cognitiva, “Conexión emocional”, para los psicólogos…más allá del nombre, en estos tiempos, un perro es casi imposible de desasociar del concepto de familia, hogar, ó contención. La interrelación entre el ser humano y un can, es altamente positiva, más aún en adultos mayores, niños o personas con capacidades diferentes.

Los nuevos abordajes en materia de salud, ubican a los animales en un lugar preponderante. De la mano de José, Lobito convirtió en realidad esas premisas que ya forman parte de la teoría en los procesos de aprendizajes y actualización: “En todos los cursos de capacitación en gerontología, que se brindan a nivel provincial y de los cuales permanentemente participamos, siempre se hace hincapié en que los abuelos requieren no sólo de una rutina física, sino también de terapias que potencien su percepción de acompañamiento sentimental. Y en ese marco, el perro causa efectos muy favorables y significativos. Cada uno de ellos se institucionaliza solo. Más allá de que los familiares los visiten, la mayor parte del día la transcurren sin sus vínculos primarios. Entonces, está comprobado que cuando surgen esas sensaciones de soledad, la mascota aparece como una compañía que alivia, tranquiliza y borra esa necesidad emocional. En este caso, lo podemos comprobar. Ellos viven acá, no están de paso o por unas horas, sino que es su hogar permanente y por ello, favorecer que tengan el acompañamiento de un perro, torna su estadía más amigable y similar a una casa. Como personal, aportamos con mucho gusto nuestro granito de arena, para que este perrito continúe en nuestro patio. Lobito no hace mal a nadie, sino que es un bien necesario para todos”.