Patronato sigue haciendo historia: le ganó por la mínima a Atlético Nacional y clasificó a la Sudamericana

Patronato venció hoy a Atlético Nacional de Medellín por 1-0, de visitante, por la sexta y última fecha del grupo H de la Copa Libertadores de América y con ese resultado se clasificó como tercero a la Copa Sudamericana.

El defensor Cristian González, de cabeza, marcó el triunfo a los 35 minutos del complemento.

Con este resultado, Patronato (6 puntos) dio el golpe y culminó en el tercer lugar de la zona, superando a Melgar de Perú (4), al tiempo que Atlético Nacional (10) finalizó en el segundo escalón por detrás de Olimpia de Paraguay (14).

Atlético Nacional impuso las condiciones de juego desde el inicio, al punto que en 30 minutos, ya tuvo ocho remates totales -tres al arco- y mereció encontrarse con la ventaja en ese tramo.

Por su parte, Patronato aguantó el cero porque su rival no estuvo fino, aunque disputó la pelota, peleándole la posesión a los colombianos. Pero al mismo tiempo, el conjunto entrerriano no tuvo ideas como para traducir ese traslado en situaciones de peligro.

Sin embargo, con el correr del último cuarto de hora, Patronato niveló el desarrollo y hasta tuvo sus posibilidades para ponerse en ventaja en una etapa inicial que finalizó en cero.

Y cuando todo parecía morir con ese resultado, que derivaba en la eliminación de Patronato del plano internacional, apareció la cabeza del defensor González, quien anticipó en el vértice del área chica, después de un córner perfecto de Nazareno Solís y le dio así el pase a la reclasificación en la Sudamericana.

Ahora el conjunto argentino deberá esperar el sorteo para conocer al rival de la Copa Sudamericana, en la instancia de 16avos. de final.

Y esto es por la atajada final del guardavallas Julio César Salvá, después de un remate a quemarropa, a los 52 minutos del segundo tiempo.

En el otro encuentro del grupo, Olimpia (14) venció a Melgar (4) por 4-1 como local, y se quedó con el primer puesto del grupo.

Los goles fueron marcados por Alejandro Silva (2m. PT, de penal), Guillermo Paiva (9m. PT y 23m. PT) y Fernando Cardozo (31m. PT) para el conjunto paraguayo y el descuento del argentino Tomás Martínez (10m. ST) para la formación de Arequipa.

Síntesis



Atlético Nacional: Kevin Mier; Édier Ocampo, Cristian Devenish, Sergio Mosquera, Juan Torres y Andrés Salazar; Brahian Palacios, John Duque, Jhon Solis y Jader; Jayder Asprilla. DT: Paulo Autuori.

Patronato: Julio César Salvá; Lautaro Geminiani, Matías Ruiz Díaz, Sergio Ojeda y Lucas Kruspzky; Damián Arce, Fabio Vázquez, Cristian González y Juan Cruz Esquivel; Nazareno Solís y Enzo Díaz. DT: Rodolfo De Paoli.

Gol en el segundo tiempo: 35m. González (P).

Cambios en el segundo tiempo: antes de comenzar, Valentín Pereyra y Juan Barinaga por Damián Arce y Lucas Kruspzky (P), 17m. Kevin González por Juan Cruz Esquivel (P), Tomás Ángel y Yair Mena por Jayder Asprilla y Brahian Palacios (AN), 22m. Gastón Novero por Fabio Vázquez (P), 25m. Óscar Perea por Jader (AN), 35m. Yeiler Goez por John Duque (AN) y 40m. Martín Aruga por Matías Ruiz Díaz (P).

Amonestados: Asprilla, Ocampo y Duque (AN) E. Díaz, Kruspzky y N. Solís (P).

Árbitro: Paulo Cezar Zanovelli Da Silva (Brasil).

Cancha: Atanasio Girardot (Medellín)

Doble Amarilla