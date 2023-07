El Hospital de Crespo recibió equipamiento informático para el sistema SADER

La Subsecretaría de Redes Integradas de Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia, concretó la entrega de equipamiento informático destinado al Hospital San Francisco de Asís de Crespo, consistente en computadoras all in one, indicaron a FM Estación Plus Crespo.

Fueron otorgadas en el marco de la primera tanda del proyecto Salud Digital Entre Ríos (SADER), por lo que estarán "principalmente destinadas a la realización de acciones inherentes a la implementación de la historia clínica digital y su circuito en los hospitales", confirmaron desde el efector crespense.