Realizan este viernes 7 de Julio una importante jornada en el “Día de la conservación del suelo”

Mariela Barón, del área de Articulación Campo-Ciudad del Municipio de Crespo, explicó a FM Estación Plus Crespo que “Muchos productores y entidades educativas continúan trabajando en la concientización y puesta en práctica de la conservación de suelos, a través de las terrazas o curvas de nivel, y la verdad que son grandes ejemplos de cómo seguir en este desarrollo”.

Aseguró que “En la zona de la MICRA son alrededor de 70 mil hectáreas. Cuando nos sumamos al programa ImpaCT.AR 84 comenzamos a analizar cómo podríamos implementarlo en nuestra región y encontramos uno que es la sistematización a través de una cuenca y es algo novedoso e impactante tanto a nivel social como productivo. Lo presentamos y Crespo ganó con esa propuesta que fue aceptada por lo novedosa e innovadora”.

Por su parte, el Ingeniero Ricardo De Carli destacó a Estación Plus Crespo “Es importante recordar la necesidad de continuar y mantener las prácticas que hacen a la conservación. No es que si el INTA o la facultad no dicen nada, el problema haya desaparecido. Todo lo contrario, siempre debemos tenerlo en agenda para seguir trabajando al respecto. En ese sentido, en la provincia de Entre Ríos falta más del doble de lo que ya está hecho, como para decir tenemos el suelo controlado en cuanto a la erosión, que es una de las formas de degradación más severas, con lo que se pierde la capa fértil, que no se recupera más. Todas las prácticas que no aseguran evitar la pérdida de suelo y agua, son las que dañan severamente el suelo, empobreciendo al propio productor y a su vez deja un legado de pobreza para las futuras generaciones”.

La charla tendrá lugar el próximo 7 de Julio, a las 15.00 hs, en el auditorio municipal “Eva Perón” -San Martín 1327- de la ciudad de Crespo, Entre Ríos.

Está destinada a estudiantes, productores de la zona, profesionales afines, Presidentes de Juntas de gobierno. Comunas, Municipalidades, representantes del gobierno provincial, público en general.

¿Por qué es importante hablar sobre el suelo?

El deterioro del suelo es una preocupación global que requiere de nuestra acción colectiva. En esta jornada expondrán expertos en conservación de suelos y compartirán sus conocimientos sobre prácticas sostenibles y métodos innovadores para proteger nuestros suelos.

La jornada «Suelos Sanos, Futuro Sostenible» será una excelente oportunidad para conectarte con otros entusiastas de la conservación, intercambiar ideas y establecer contactos con profesionales del sector.

PROGRAMA:

15 hs – Bienvenida

15.10 hs – Degradación actual del suelo y su impacto socioeconómico.

15.40 hs – Avances y Nuevas Perspectivas Del lote a la cuenca: ImpaCT.AR 84. Jorge Gvozdenovich – INTA

16.00 hs – Panel de expertos en conservación de suelos:

Costo de sistematización a nivel de cuenca. Mariano Saluzzio – UNER

Servicios ecosistémicos de la sistematización. Daniel Tomasini – UBA

16.50 hs – Proyectos Innovadores en Conservación de Suelo Gestión de Agroecosistemas para la adaptación al Cambio Climático, Entre Ríos, República Argentina. PNUD NID 828- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ricardo De Carli – ONG

17.30 hs – Clausura y agradecimientos