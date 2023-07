Juan José Coassolo venció el infierno del Valle de la Muerte

Volvió a superar sus (ya extensos) límites. Juan José Coassolo se convirtió en el primer entrerriano y uno de los pocos argentinos en completar el recorrido de la llamada Carrera más Dura del Mundo, la ultramaratón Badwater 135. Lo hizo este jueves por la mañana (amanecer del Oeste de Estados Unidos), al cruzar la línea de meta y luego de transitar 207 kilómetros (135 millas) a pie uniendo los puntos más bajo y más alto de Estados Unidos continental.

La performance del crespense fue sobresaliente, considerando que fue su debut en una prueba exigente por su extensión pero, más aún, por el clima extremo al cual no está adaptado. Finalizó en 19ª ubicación (décimo entre los primerizos), sobre un total de 100 selectos participantes, representantes de 26 países. Empleó un tiempo total de 33 horas, 04 minutos y 42 segundos.

La largada de la edición 2023 de la Badwater 135 (que se corre oficialmente desde 1987) coincidió con el día en que la temperatura media global marcó un récord: 17,18º C. Esa misma noche, a las 21, la tanda de corredores donde estaba Coassolo, tuvo su inicio en el Valle de la Muerte con 40º C.



Luego, en la jornada siguiente, los registros en horario diurno se elevaron hasta los 50º C; aunque en la noche, la temperatura bajó e inclusive llegó a estar frío.

En primera persona

Denotando su gran preparación, Juanci tuvo aliento extra para compartir sus sensaciones en videos, mientras transitaba el tramo final de la extenuante marcha.

“Esto es emocionante. Increíble lo vivido en estas 30 y pico de horas”, le dijo a su esposa María, integrante del grupo de apoyo, a 17 kilómetros de la línea de meta, la base del monte Whitney.

“No hay dimensión para esto. Siempre muy agradecido de poder vivir esto, porque es un regalo único y, máxime, poder hacerlo con la persona que amo”, agregó, a cinco kilómetros de convertirse en finisher, señalando el pico nevado de una de las montañas y la coincidencia de la Luna y del Sol en el amanecer de ese punto de California.

“La emoción es porque no busco en estas carreras un puesto en particular. Son muchas horas y pueden pasar tantas cosas… Por eso se aprecia tanto terminar este tipo de pruebas”, sumó, palpitando una buena ubicación, tras superar a unos 15 competidores y evolucionar desde el puesto 36º al 20º en un tramo de 50-60 kilómetros “en el que pude correr”.

En línea con todos

Al unísono, muchos seguidores estuvieron atentos a las actualizaciones de las redes sociales y del grupo de Whatsapp creado especialmente, con integrantes de Argentina, Brasil, Estados Unidos, España, Uruguay, Alemania y Gran Bretaña, publicó Mirador Entre Ríos.

La dificultad para obtener señal en lugares tan ignotos elevó la ansiedad, pero a partir de la milla 100 de carrera los envíos se sucedieron y la retroalimentación también.

Como era de esperar, cerca de la llegada, los mensajes explotaron y reflejaron el sentimiento generado por el ultramaratonista crespense que vuelve a marcar un hito en su singular trayectoria deportiva.

Familiares, amigos, corredores, profesionales de la salud y simpatizantes coincidieron en destacar su estilo de vida. “¡Vamos Juan!” “¡Felicitaciones!” “¡Sos nuestra inspiración!”, fueron los más repetidos, acompañados de emojis de aplausos, gestos de energía y banderas de Argentina.

CLASIFICACIÓN OFICIAL

Badwater 135 - edición 2023

Posición/maratonista Procedencia/País Tiempo total

1ª) Ashley Paulson San Jorge (Estados Unidos) 21h44’35”

2º) Simen Holvik Hundvaag (Noruega) 22h28’08”

3º) Yoshihiko Ishikawa Tokushima (Japón) 23h52’29”

4ª) Sonia Ahuja Thousand Oaks (Estados Unidos) 25h42’51”

5º) Harvey Lewis Cincinnati (Estados Unidos) 27h06’49”

6º) Shaun Burke Durango (Estados Unidos) 27h32’46”

7ª) Maree Connor Lambton (Australia) 27h49’24”

8º) Pål Andersson Beddingestrand (Suecia) 27h57’06”

9ª) Kazuyuki Takahashi Yamagata (Japón) 28h28’33”

10º) Lee Whitaker Fort Mill (Estados Unidos) 28h46’59”

11º) Todd Nott Plattsmouth (Estados Unidos) 29h07’37”

12º) Iván Penalba López Valencia (España) 29h48’12”

13ª) Viktoria Brown Whitby (Canadá) 30h11’52”

14º) Jens Sperlich Hohenmölsen (Alemania) 30h44’17”

15ª) Caryn Lubetski Miami Shores (Estados Unidos) 31h52’28”

16º) Eric Hunziker Cincinnati (Estados Unidos) 32h16’35”

17º) Josué Holmes Los Ángeles (Estados Unidos) 32h24’21”

18º) Bobby Andrews Port Orchard (Estados Unidos) 32h37’12”

19º) Juan José Coassolo Crespo (Argentina) 33h04’42”

20º) Tomek Zysko Otrebusy (Polonia) 33h07’57”