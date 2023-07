El Gobierno descartó una nueva edición del PreViaje

La política que tenía como objetivo impulsar el turismo en todo el país no se implementará en la próxima temporada de verano, según el titular de la cartera, Matías Lammens.

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens descartó la posibilidad de una nueva versión del PreViaje de cara al verano en Argentina, después de cuatro ediciones y un impacto de $584 mil millones en las economías regionales durante 2023.

El funcionario lo confirmó en declaraciones con la agencia de noticias Télam: "Venimos de dos veranos con récord y para el verano ya no va a haber Previaje, no va a haber estímulo porque no va a hacer falta".

Según el Observatorio Argentino de Turismo (OAT), el programa de asistencia turística generó más de 60.000 empleos y destinos como San Carlos de Bariloche, Puerto Iguazú, Ushuaia, El Calafate, Ciudad de Buenos Aires o Mar del Plata fueron los más elegidos.

Lammens se mostró optimista con el movimiento turístico de los argentinos para el verano: “Si repasamos los números del último verano y de lo que va del año, vemos que el movimiento de turistas no va a estar concentrado solamente en los sitios tradicionales, que históricamente no estaba ni en los cómputos, y hoy están con el cien por ciento de ocupación”.

“Esperamos 5 millones de turistas, un millón y medio del extranjero, esa para nosotros es una gran noticia, venimos de un mayo y un abril históricos, los mejores de los últimos 20 años, ya no hablamos de recuperarnos de la pandemia, sino de los mejores meses de los últimos 20 años", agregó.

PreViaje 4: hasta cuándo está vigente el reintegro

PreViaje es un programa del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación que devuelve el 50% de los gastos en crédito para usar en toda la cadena turística del país a quienes compraron anticipadamente sus escapadas. Para personas afiliadas de PAMI, la devolución es del 70%.

Según informaron desde el ministerio nacional, quienes accedieron a la cuarta edición del programa y aún conservan crédito en su tarjeta PreViaje, podrán utilizarlo hasta el 31 de octubre de 2023 en toda la cadena turística del país. El beneficio también está disponible para consumos culturales como artesanías, cines, galerías, museos, productos regionales, recitales y teatros.