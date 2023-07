Se manifestaron contra las jineteadas en Gualeguaychú

Autos con globos naranja y carteles contra el maltrato animal se movilizaron por el centro de la ciudad para mostrar su disconformidad con la realización de un evento de domas y jineteadas en el Hipódromo este domingo.

Organizado por Guaba, Patitas y Provoin arrancó en Rucci y 25 de Mayo, avanzaron hasta Mitre y regresaron por Urquiza hasta el Municipio donde colgaron los carteles donde critican “la naturalización del maltrato y la violencia, basta de jineteada y queremos una ciudad libre de hostigamiento a los animales”.

Al respecto, la integrante de la organización Guaba Mariana Vargas expresó a R2820 que “nos acompañó la gente, proteccionistas independientes e incluso llegaron desde Concordia porque es una cuestión que nos interesa a todo Entre Ríos”.

Recalcó que “a pesar de haber atrasado un proceso larguísimo de dos años por el no a las jineteadas, los eventos se siguen dando como el de este domingo. Hicimos una comisión -donde estuvieron también los tradicionalistas- explicándole a los concejales porqué implica violencia y no se hizo nada, ningún bloque presentó un proyecto”.

“Frente a la indecisión, al gris de las ordenanzas los espectáculos se siguen permitiendo. Presentamos un proyecto para la prohibición y los concejales no lo votan, por eso esta protesta es para hablarle directamente a ellos”, precisó Vargas que también demostró su insatisfacción por aquella única consulta popular que hizo el Municipio y donde ganó por 54 por ciento el NO a las jineteadas: “fue una herramienta que nos pidieron los concejales a ambas partes para tener una apoyatura donde pararse para el tema. Se suponía que tenían que darnos una respuesta y no lo hicieron”.

La representante de Guaba enfatizó que “los concejales nos deben una respuesta, que digan si o no a las jineteadas porque no decir nada no es una opción, queremos una repuesta, no el hibrido y si votan que si que se hagan cargo de que avalan la violencia y el maltrato a los animales”, finalizó. (Fuente: R2820)