Una jauría atacó a un nene de 9 años en Mar del Plata: "Pensé que lo mataban"

Un nene de 9 años fue atacado de manera feroz por una jauría en el barrio Virgen de Luján de Mar del Plata.

Todo sucedió el lunes pasado cuando la víctima se encontraba con su mamá juntando leña por las calles del lugar. De un momento a otro se empiezan a escuchar gritos de auxilio y allí Natalia Candido, mamá del menor, vio cómo su hijo era lastimado por 16 perros a pocos metros de ella: "Pensé que lo mataban".

Este hecho alarmante sucedió horas después de que se diera a conocer la muerte de una adolescente de 15 años en Córdoba producto de las lesiones que sufrió tras ser mordida en la cara y el cuello por dos dogos.

"Un montón de perros lo estaban mordiendo por todos lados. Lo agarraban como un trapito", relató Natalia.

A pesar de que un vecino quiso auxiliar al menor, un silbido de cuadras más atrás fue lo que permitió que los animales lo liberen. Para las personas que viven en la misma cuadra que la víctima el chiflido provino del dueño de la finca donde vive la jauría.

El chico fue trasladado al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata con heridas graves en los brazos, las piernas, la cabeza y el torso.

La propia mamá del menor contó que debió ser operado en distintas oportunidades y que este miércoles recibió el alta para que siga curándose en su casa.

"Mi hijo no se puede mover, le duele todo. Por suerte, nunca perdió la conciencia. Nada más cuando entró a cirugía me decía 'Mami, no te vayas', y me pedía perdón", contó.