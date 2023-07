Prórroga de emergencia agropecuaria: “Entraron 25 mil millones de dólares menos al país”

En un encuentro con Sergio Massa, el gobernador de Entre Ríos anunció la extensión de la prorroga de la emergencia agropecuaria exclusivamente para las actividades agrícolas de soja, sorgo y maíz en todo el territorio provincial, y de arroz irrigado por represas e los departamentos La Paz, Feliciano, Federal y Federación. Días después tal medida fue oficializada y publicada en el Boletín Oficial.



Ante esta decisión, Elvio Guía, que actualmente es el vicepresidente de la FAA señaló que “era algo que veníamos gestionando porque hace falta, los productores ha mejorado los perfiles del agro pero no los bolsillos y esto hace que podamos postergar unos impuesto para más adelante y seguir trabajando con algunas líneas de crédito, como por ejemplo las del Banco Nación”.



Respecto a la situación actual de la cosecha, Guía expresó a APFDigital que “con una cosecha tan magra, los productores están complicados para afrontar tributos tales como el pago Ganancias y además hay reinvertir en lo que muchas veces endeuda, como el trigo que en algunas zonas está asomando, pero por la lluvia se va a parar”.



En referencia al período de tiempo hasta el 31 de diciembre, el punto clave está puesto en octubre, ya que “es un mes muy llovedor, por lo que esperemos que esta sequía de tres años no se nos vuelva una inundación”.



“Ojalá vaya bien, no solo por los productores agropecuarios, sino por los pueblos del interior porque hay 25 mil millones de dólares menos que le han entrado al país y se siente mucho a diferencia de Capital Federal”, culminó.