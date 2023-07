A 14 años de la quiebra de Waigel, acreedores aguardan más remates y cobros

"Lo que vamos a recuperar no nos va a alcanzar para nada, porque la inflación destruye nuestras acreencias", expresó José María Puntín, en vísperas de un nuevo aniversario de la millonaria causa judicial.

A días de cumplirse 14 años de la quiebra de la firma crespense Miguel Waigel y Cía. S.A., José María Puntín, quien durante muchos años ofició de vocero de acreedores autoconvocados, reflexionó: "Fue en el 2009, se hicieron pagos mínimos, salvo hace poco que hubo un cobro importante, por remates en los que se reunieron 150 millones. Pero en realidad se ha recuperado poco, en comparación con los efectos de la inflación. Hay que esperar nuevos remates. Sabemos que hay propiedades para integrar y llevará un tiempo más convertirlo en nuevos fondos a distribuir".

"La inflación es galopante y la justicia tiene sus tiempos. Lo que vamos a recuperar no nos va a alcanzar para nada, porque la inflación destruye nuestras acreencias", afirmó Puntín, en declaraciones a FM Estación Plus Crespo y agregó: "Hay esperanzas de seguir cobrando. Igual uno se da cuanta por qué a las quiebras las llaman 'la causa perfecta de las sociedades'. Terminan ganando, porque no dejan bienes ó muy pocos, todo se torna un largo juicio, muchas cosas se pierden en el camino, como en este caso, que había camiones y acoplados que hoy valen su dinero, pero que nunca más se vieron. Sumado a ellos, en estos 14 años muchos acreedores han fallecido y para sus familias cobrar, tienen que tener la sucesión iniciada, para que se les deposite a los herederos. Con lo que cuesta un juicio y los honorarios, muchos abandonan".

Por otra parte, el acreedor manifestó que "ha sido una lamentable experiencia. Los que vivimos en el 2001 vimos que los Banco también quebraron y se quedaron con la plata de la gente; a nosotros nos pasó con Waigel, una empresa potente, que cuando pasó a mano de las nuevas generaciones, se vino a pique. Los perjudicados somos los que queremos hacer las cosas bien".