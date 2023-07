Usaba los datos de las tarjetas de crédito de clientes, para efectuar sus propias compras

La empleada de un comercio céntrico de Federal fue imputada por "Defraudación especial" tras múltiples hechos. No descartan más denuncias e implicados. ¿Cómo operaba?

Estación Plus Crespo

La División Investigaciones de la Jefatura Departamental Federal allanó un local comercial ubicado en Boulevard Antelo, de esa localidad, logrando reunir elementos de importancia para el esclarecimiento de una causa por supuesta "Defraudación Especial - Múltiples hechos", que tramita ante el Juzgado de Transición y Garantías de Feria.

La Jefa Departamental Federal, Miriam Cabello Del Campo, informó a FM Estación Plus Crespo que la primera denuncia se formuló el 30 de junio y a partir de entonces, más víctimas han judicializado su situación, a medida que advierten ser víctimas del ardid económico.

En cuanto al inicio de la investigación, hizo saber que "una mujer de 33 años de edad, nos puso en conocimiento de que le surgieron compras a través de la empresa Mercado Libre, abonadas con su tarjeta de crédito Visa del Banco de Entre Ríos, siendo que ella no ocupaba esa tarjeta desde noviembre del año pasado. Esta persona pudo establecer que estas compras en realidad habrían sido realizadas por una persona empleada del local comercial allanado, donde en oportunidades anteriores había efectuado operatorias".

Producto del procedimiento primario, en la vivienda de la empleada, "se secuestró telefonía celular, y envoltorios de nylon correspondientes al servicio de paquetería por compras electrónicas, con etiquetas de destinatario y remitente", apuntó la funcionaria.

Otra denuncia volvió a orientar a la misma acusada: "Una mujer de 68 años de edad, recibió el resumen de cuenta de su tarjeta de crédito Visa, con varias compras realizadas aparentemente por internet en la página de Adidas, siendo que ella no hizo ninguna adquisición. La última vez que esta persona había intentado comprar personalmente con su tarjeta de crédito, había sido a principios de junio, en aquel local comercial sospechada", indicó la Jefa policial y agregó: "La señora recuerda que fue atendida por la empleada denunciada por la otra víctima y que entre dos personas del local habían manipulado su tarjeta, pero que no pudo comprar en esa oportunidad".

Días siguientes, mientras la División Investigaciones de Federal estaba trabajando con la información proporcionada por las denunciantes, a fin de determinar fehacientemente los movimientos electrónicos y comerciales, llegó un tercer caso. Al respecto, Cabello Del Campo precisó que "una mujer de 71 años de edad, había atravesado similares circunstancias a las anteriores, por lo que se emitió una inmediata orden de allanamiento y requisa para el comercio en cuestión".

La causa continúa sustanciándose, contando con valiosos elementos probatorios, que permitirán determinar responsabilidad y eventual pena de la imputada. La funcionaria destacó que "las tareas investigativas continúan con intervención de la Dirección Inteligencia Criminal, para determinar quiénes serían las personas que estarían defraudando mediante el uso no autorizado de los datos de las tarjetas de crédito a las que acceden en razón de su empleo. No se descarta que surjan nuevas denuncias de víctimas, que aún no se han percatado de estar en igual situación".