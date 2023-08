Murió José Luis Perales: el cantautor español tenía 78 años

José Luis Perales dejará una huella imborrable en la historia de la música. El icónico cantautor español falleció este lunes a los 78 años de edad. Las primeras versiones que trascendieron en redes sociales indican que falleció de un infarto agudo al miocardio.

Fue uno de los autores más prolíficos y exitosos en la escena española. Sus letras son poemas que hablan del amor, la nostalgia y la paz. A los 14 años, realizó sus primeras composiciones. Sin embargo, a partir de 1968 (con 23) presentó sus canciones a las discográficas, ya que "ellos eran los que presentaban mis canciones en sus casas de discos porque a mí me daba una vergüenza horrible ir personalmente. Era tímido y me asustaba el fracaso", declaró Perales en una entrevista para la Gaceta Ilustrada de Barcelona.

En 2020, el artista anunció su retiro de los escenarios. En este contexto, Perales encaró Baladas Para Una Despedida, su gira del último adiós. "No hay ninguna lucha. Es algo tan decidido ya, con mucho tiempo, que he esperado a hacerme mayor porque no había otra posibilidad de irse", reveló sobre aquella difícil decisión.

José Luis Perales.

Sus aquellos 75 años fueron el pretexto perfecto para detenerse y dedicarse tiempo completo a todo lo que de verdad disfrutaba: estar en familia, escribir, hacer cerámica en su taller, cuidar sus plantas y componer.