Alberto Fernández reconoció que no pudo bajar la inflación ni la pobreza, pero aseguró que deja un país mejor que hace 4 años

El Presidente envió un mensaje a la población por cadena nacional, a dos días de dejar su mandato para la asunción de Javier Milei. Hizo un repaso de su gestión, recordó la herencia que recibió y se refirió al país que le deja al próximo gobierno. Se reprochó no haber podido terminar con "la grieta".

El presidente Alberto Fernández envió un mensaje a la población por cadena nacional, a dos días de dejar su mandato para la asunción de Javier Milei, en el que reconoció que no pudo bajar la inflación ni la pobreza, aunque aseguró que deja un país mejor que hace cuatro años. Además, se reprochó no haber podido terminar con "la grieta".

El mensaje del presidente saliente se dio luego participar en la LXIII Cumbre del Mercosur donde se reencontró con Lula Da Silva, su último acto oficial como mandatario argentino.

El jefe de Estado, que asumió el 10 de diciembre de 2019, comenzó su discurso de despedida recordando que "hace exactamente 40 años transitábamos las últimas horas de la más feroz dictadura militar de nuestra historia. Lo hacíamos con esperanza por el futuro, y con el secreto terror de que pudiera volver a repetirse el círculo de autoritarismo y espanto que marcó buena parte de nuestro siglo XX".

Además expresó que "el 10 de diciembre es el símbolo inapelable de un consenso democrático que en cuatro décadas de vigencia sostuvo, aún con dificultades, la convivencia plural y el fortalecimiento de las instituciones republicanas".

Y reconoció que "en este tiempo, no hemos logrado resolver una matriz económica sólida que permita el acceso a una vida digna para todos y todas. Ampliamos derechos, pero faltan. Pusimos la Justicia Social como horizonte, pero no la alcanzamos".

En tanto, se reprochó “no haber podido terminar con la grieta que nos separa y nos enfrenta”. “He aprendido que para cerrar la grieta no hace falta someter al otro. No se trata de ver quien impone su relato. Lo que hace falta es caminar junto al otro. Aprender a profundizar los acuerdos y a minimizar las diferencias”, señaló en un mensaje grabado.

El gobierno que le deja a Milei

Luego hizo un balance del gobierno que heredará Milei. "El año entrante ingresarán, producto de nuestras exportaciones agrícolas y ganaderas, de nuestras exportaciones de gas y de litio, alrededor de 35.000 millones de dólares. Además, gracias al gasoducto (Néstor Kirchner) que construimos, dejaremos de gastar 5.000 millones de dólares para importar gas licuado. De aquí hasta el 2030 las estimaciones marcan que las exportaciones sumadas de bienes y servicios crecerán el 80%", sostuvo.

Además advirtió que "con semejante escenario no es razonable pensar en un ajuste que detenga nuestra producción y restrinja el empleo y el consumo que tanto nos ha costado recuperar".

"Debemos cuidar -agregó- que bajo el argumento de querer resolver el problema fiscal, no se vulneren los derechos de los que trabajan ni se frustren las aspiraciones de los que invierten y producen".

Alberto reconoció que no pudo con la inflación y la pobreza

"Sabemos que no alcanzamos los objetivos que nos propusimos en el fortalecimiento del ingreso, la lucha contra la inflación y la disminución de la pobreza. Porque las circunstancias y el contexto no nos acompañaron y también porque deberíamos haberlo hecho mejor o diferente", sostuvo.

El mandatario saliente consideró que asumió el gobierno en diciembre del 2019 "en una situación calamitosa, con altísimos índices de pobreza e inflación y una deuda que nos comprometía por generaciones. Soy plenamente consciente de que el voto popular de ese momento expresaba la esperanza de terminar de una vez y para siempre con esa herencia y que no logramos plenamente el cometido".

Y añadió: "Siento satisfacción con todo lo hecho y construido, pero también siento pesar por no haber podido concretar todo lo que nos propusimos alcanzar. Lo que faltó hacer, lo que nos impidieron hacer, lo que no debimos hacer o lo que debimos haber hecho de otro modo. Sé que en todo tengo responsabilidad. Aun cuando fue singular el momento en que nos tocó gobernar y aun cuando el contexto argentino tornó todo más complejo, no estoy aquí para cargar culpas en otros".

Destacó los logros de su gestión

Entre los logros de su gestión, Fernández destacó que "Argentina es un país mucho mejor que hace cuatro años: con más trabajo, más obras de infraestructura construidas, más viviendas, más industria, más universidades, más derechos para las mujeres y disidencias, más desarrollo de ciencia y tecnología".

"La Argentina vio crecer su economía un 16% entre 2021 y 2022. El empleo registrado comenzó un crecimiento que lleva 37 meses ininterrumpidos, el lapso más prolongado de creación de empleo observado en democracia. El empleo industrial es el más alto de los últimos seis años", apuntó.

"Estamos orgullosos de haber impulsado la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Impulsar nuestra ciencia es un imperativo para vivir en el siglo XXI. No es justo ni inteligente retrotraer la Argentina a las lógicas del siglo XIX" consideró.

"Este gobierno acompañó las transformaciones que reclamaba la marea del feminismo en las calles, y así logramos hacer historia: conseguimos sancionar el Aborto Legal, Seguro y Gratuito", apuntó Fernández.

Luego resaltó la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad, así como también el rol de la salud pública durante la pandemia. Y también la labor de las empresas del Estado como Arsat, YPF, Aysa y Aerolíneas Argentinas.

También se refirió a la obra pública y enumeró muchas de ellas, como el gasoducto Néstor Kirchner. "Iniciamos 7.000 obras públicas y terminamos 4.000 de ellas. Hemos intervenido 18.000 kilómetros de rutas a lo largo y a lo ancho de la Patria. No existe un municipio en Argentina que no haya recibido alguna obra pública de parte del Gobierno Nacional".

Por último volvió a reclamar que Hamás libere a los rehenes que tiene cautivos en Gaza, resaltó que durante su gestión se respetó a rajatabla la libertad de prensa y agradeció a Néstor y Cristina Kirchner: "Como siempre nos marcaba Néstor, como siempre creyó Cristina, estoy convencido de que hacemos política para poder transformar la Patria. Mi reconocimiento también a ellos".