Hospitalizaron a mujer que volcó su auto en Libertador San Martín

Un accidente de tránsito ocurrió esta tarde, minutos antes de las 17, en la ciudad de Villa Libertador San Martín (departamento Diamante). Fuentes policiales, explicaron que el siniestro vial fue protagonizado por un Renault Captur, conducido por una mujer, el cual volcó en calle Rivadavia, de la mencionada localidad.

El personal policial de la Comisaría, dio a conocer que el vuelco del auto, sucedió en calle Rivadavia, ante Pasteur y Houssay, y al llegar al lugar, hallaron al Renault, tumbado sobre su lateral izquierdo.

La mujer que lo conducía, domiciliada en Viale, fue trasladada para control médico, pero se confirmó as El Once que no presenta lesiones.

Al mismo tiempo, la mujer manifestó a los efectivos, que cuando circulaba por Rivadavia, en sentido oeste-este, perdió el control del rodado, y volcó a baja velocidad.