El Gobierno anunció que se duplicará la AUH y aumentará un 50% la Tarjeta Alimentar

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció este martes una decena de medidas con las que el gobierno de Javier Milei iniciará su gestión en el área. El paquete, definido por el funcionario como “medidas de urgencia”, incluyó una devaluación del dólar oficial, el recorte de la Obra Pública que no haya iniciado, la suspensión de la pauta oficial a medios de comunicación, entre otras.

La consecuencia del anuncio, según el propio funcionario reconoció, en el corto plazo será una aceleración de la inflación. Para contener el impacto de la suba de precios es que se dispuso el incremento en el gasto social en dos políticas que tienen vigencia: la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar.

En concreto, el ministro comunicó: “Por esta situación de emergencia vamos a complementar las medidas. Lo que vamos a hacer es duplicar la Asignación Universal por Hijo y aumentar en un 50% la Tarjeta Alimentar”, señaló durante el video grabado, en el que explicó la situación y las implicancias de los anuncios.

De esta manera, los valores que recibirán los beneficiarios pasarán a ser los siguientes:

AUH: de $20.661 a 41.322

Tarjeta Alimentar: de $28.600 a $42.900 (un hijo); de $44.850 a $67.275 (dos hijos); de $59.150 a $88.725 (tres hijos o más)

Por otro lado, Caputo informó que el Plan Potenciar Trabajo se mantendrá, sin recortes, en base a lo que refleja el presupuesto 2023. Esto implica que no habrá incrementos, pero tampoco bajas. “Vamos a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes la necesitan, sin intermediarios”, señaló el ministro.

De esta forma, los beneficiarios percibirán $73.000, según los establecido a noviembre de este año.

Así, el gobierno mantiene y refuerza los principales programas en materia de inversión del Estado para la contención social de la población en situación de vulnerabilidad.

Las 10 medidas anunciadas por Luis Caputo

1. No se renuevan contratos en el Estado que tengan menos de un año de vigencia. “Es una práctica habitual en política incorporar familiares, amigos, antes de la finalización de un término de mandato”, expresó el ministro de Economía.

2. Se suspende la pauta publicitaria del Gobierno Nacional por un año. “En 2023 se gastaron $34.000 millones en pauta entre Presidencia y los ministerios. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios, y mucho menos, para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno”, advirtió.

3. Los ministerios pasan de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. “Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la política y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional”, dijo Caputo.

4. Reducción al mínimo de las transferencias discrecionales a provincias. “Lamentablemente en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos”, explicó el funcionario.

5. No se licita más obra pública nueva y se cancelarán las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado. “Las obras de infraestructura serán realizadas por el sector privado ya que el estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo”.

6. Reducción de subsidios a la energía y el transporte. “El estado mantiene artificialmente precios bajísimos a través de subsidios. La política siempre engaña a la gente haciéndole creer que le pone plata en el bolsillo a la gente. Pero los argentinos ya se dieron cuenta esos subsidios se pagan con inflación. Lo que se regala en el boleto, se paga en el supermercado”.

7. Se mantienen los planes Potenciar Trabajo pero sin actualización, en base al presupuesto 2023. “Vamos a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes la necesitan, sin intermediarios, como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar”.

8. Tipo de cambio oficial a 800 pesos y aumento del impuesto PAIS. “Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial que va a pasar a 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para que aumente su producción. Estará acompañado por un aumento provisorio del impuesto PAIS a las importaciones y a las exportaciones no agropecuarias”.

9. Se eliminarán las SIRA. “Se reemplazarán por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación previa de licencias. Se termina la discrecionalidad. El que quiera importar podrá hacerlo y punto”.

10. Aumenta un 100% la AUH y un 50% la Tarjeta Alimentar. “Esto va en línea con lo que decíamos antes, que vamos a fortalecer los planes que van directo a la gente, sin intermediarios, y a la gente que más lo necesita”.

El mensaje del ministro de economía se conoció a las 19, dos horas después de lo previsto inicialmente. Fue grabado en el edificio del Palacio de Hacienda, situado en una calle lateral a Casa Rosada. La duración completa fue de 17 minutos, de los cuáles, en los primeros 10 Caputo realizó un diagnóstico de la herencia recibida. En él, fue enfático al remarcar que el déficit que arrastra el Estado argentino es la causa de los desequilibrios macroeconómicos que sufre la población. “Estamos recibiendo la peor herencia de la historia”, remarcó.

