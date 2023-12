Ya tiene fecha la Fiesta Provincial de la Cerveza 2024

"No hay verano, si no hay Fiesta Provincial de la Cerveza, y vamos en camino", afirmaron desde la comisión directiva de Club Atlético Unión de Crespo, al definir la realización de la edición 2024.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el presidente de la entidad anfitriona, Walter García, manifestó: "Este contexto que estamos viviendo y el hecho que todavía no hay definiciones precisas de cómo estará la situación para el mes que viene, nos llevó a replantearnos la modalidad de la Fiesta Provincial de la Cerveza. No obstante, sabemos que es significativa para la comunidad y no vamos a dejar pasar la oportunidad de una nueva edición. Sí tendrá algunos cambios".

"Se brindará una única noche, que hemos fijado en el sábado 20 de enero de 2024, en la instalaciones del Estadio Mundialista 25 de Agosto, donde cada año recibimos a miles de personas", afirmó el dirigente.

"Desde el precio de los alimentos para el comedor hasta los grupos musicales, todos manejan precios tentativos y advierten que puede variar y demás. En ese sentido, sabemos que tenemos que ser precavidos, porque el club es de los socios y tenemos que cuidar el patrimonio que se tiene, ser responsables en las finanzas. Por otra parte, también desarrollar la fiesta nos permite generar un ingreso, por eso la vamos a realizar en una noche: habrá comidas rápidas y una concentración de más grupos musicales. Vamos a comenzar los espectáculos en el escenario más temprano que otros años", hizo saber el presidente del club albiverde.

"Podemos anunciar parte de la cartelera artística, confirmando la actuación de Maravillas Alemanas, Bandita Edelweiss, Brisas Inmigrantes, Onda Cuartetera y Amantes Inocentes. Tenemos otros contratos en tratativas, evaluando presupuestos, pero de ello surgirá la incorporación de más grupos", anunció García.

El paseo de artesanos también tendrá lugar en el predio cervecero: "Estamos manteniendo diálogo y organizando reuniones como para coordinar ese aspecto. Aprovechamos a invitar a los emprendedores que quieran sumarse con sus creaciones, para que tomen contacto con el club y sean parte de la feria que funcionará esa noche en nuestras instalaciones", dijo García.

El dirigente también anticipó que "se hará todo lo posible para mantener un precio accesible, porque siempre hemos querido conservar el perfil de fiesta popular, donde toda la familia pueda asistir y disfrutar".