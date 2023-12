Gustavo Maslein: “Me voy por la puerta grande”

El Jefe Policial está cumpliendo sus últimos días de mandato, previo a la ceremonia de traspaso de mando. En declaraciones públicas, sostuvo: “Llevo casi 41 años en la policía y ocho como jefe de la fuerza. Tenía 17 años cuando ingresé a la escuela de policía, he andado por todos los departamentos, áreas, distintas situaciones, el que llega hasta acá tiene que tener esa experiencia, conocer el terreno, buscar el perfil de cada hombre para cada dirección, a eso lo hace el tiempo y el andar”, resaltó.

De igual manera indicó que “estamos para brindar seguridad, esclarecer un hecho, el tiempo va cambiando y también nos hace ir cambiando a los funcionario. Se han producido cambios muy grandes en la sociedad y tenemos que ir adaptándonos a ellos, por lo que pedí que mi relevo sea de alguien de la plana mayor, que sea una continuidad de trabajo, porque si bien se hace una planificación de trabajo hay cosas que se van dando día a día, hay que ser práctico y brindar una respuesta. Ya lo conocía a Néstor Roncaglia, el diálogo ha sido muy bueno, trabajamos algunos hechos en forma conjunta cuando él estuvo en la Policía Federal, conoce la provincia y hemos mantenido varias charlas sobre el manejo de la fuerza, qué es lo que falta y lo que hay que corregir. Siempre nos orientamos hacia la prevención, contamos con 10.500 hombres y mujeres, nos aferramos a una ley que es la lealtad al superior, el orden y el respeto mutuo”.

Seguidamente, señaló que “luego de los cuatro primeros años de gestión del gobernador Bordet ya iba a dejar la función pero Bordet me pidió un año más de su segundo mandato y hoy todavía estoy acá. En lo personal me queda la satisfacción de haber llegado, que es lo que todos los oficiales aspiran, estoy muy contento, y quiero dar gracias a mi familia que me respaldó y rescato el acompañamiento del personal policial, tuvimos momentos muy difíciles que tuvimos que atravesar”.

“Nosotros somos auxiliares de la justicia, siempre estamos hablando las cosas, tenemos trato con los Fiscales, cada uno tiene su forma, se habla y se lleva adelante las cosas, por ahí nos hemos equivocado o ha habido personal que se equivocó y lo hemos puesto a disposición de la justicia. La Dra. Rosario Romero me acompañó mucho y rescato el apoyo de Bordet, siempre me dio la total libertad para trabajar, entonces tenía el doble compromiso para trabajar”, resaltó.

Con respecto al tema de las multas en la ruta, dijo que “nuestra provincia es la única que tiene un control muy estricto en las rutas. Esos controles permitieron el control de tráfico de droga y seguridad vial, se ha hecho un buen trabajo. La Ley de Tránsito permite que se pague una infracción en el lugar, había logrado que se eliminara el manejo de dinero y se hacía con tarjeta a través de un posnet, pero ahora el ministro Roncaglia dijo que pretendía que el pago se haga a través de otro sistema, y a eso lo respetamos”.

Más adelante comentó que “habrá cambios en la plana mayor y en las departamentales. Me voy muy contento, son etapas de la vida que están cumplidas, donde todos los días hay que dar respuestas a distintas situaciones, hay que dedicarle tiempo a la familia, tengo un reconocimiento muy especial a mi familia, por estar acá hay que dejar de lado una cantidad de cosas. Uno conduce pero la gestión la hace la gente en la calle, ellos también tienen un montón de problemas y hay que tratar de darles soluciones. Yo también estuve en la calle, en la comisaria, en el patrullero, por eso digo que hay que ayudarlos, los vamos a estar acompañando siempre, con mis directores también tengo un respeto muy especial porque, respondieron con lealtad y hemos logrado una amistad”.

Maslein señaló a Debate Abierto que “el tema de la droga nos preocupa una cantidad, hemos hechos procedimientos con decomisos importantes. Sin más el año pasado se desbarató una banda que venía desde Salta, hay un problema social grave y ahí está la oferta de la droga, tuvimos la suerte que nuestro gobierno impulsó y puso en marcha la Ley de Narcomenudeo, donde tuvimos más de 1500 procedimientos, hay que seguir en ése camino y mejorarlo porque están envenenando a nuestros jóvenes, es un trabajo que lleva mucho tiempo”.

Finalmente indicó: “Voy a continuar con mi emprendimiento privado, va a ser una experiencia nueva, voy a disfrutar de la familia, mis hijos ya son grandes, reconozco el trabajo que ha hecho mi esposa y toda la familia, tengo muchos amigos que han quedado. Hay que irse por la puerta grande, es lo que anhelaba, nunca nos vamos a sacar el uniforme”, concluyó.