Primera baja en el gabinete de Javier Milei: renunció el subsecretario de Comunicación

Eduardo Roust se transformó este sábado en la primera baja en el gabinete de Javier Milei, ya que a una semana de la asunción renunció al cargo de subsecretario de Comunicación, dependencia oficial con despacho en la planta baja de Casa Rosada.

Mediante una nota dirigida a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, Roust dice haber basado su decisión en “motivos personales”, aunque habló de una “velocidad informativa sin precedentes” que le exigía un trabajo “un poco ‘inhumano’”.

“Por motivos estrictamente personales, he tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del Gobierno del presidente Javier Milei que generosamente me han ofrecido”, indicó el ahora exfuncionario.

Y expresó: “El vértigo que tiene el territorio digital o el mundo moderno de las comunicaciones, requiere de una velocidad informativa sin precedentes. Estas circunstancias hacen que el trabajo resulte para mí un poco ‘inhumano’ y me aparte de cuestiones esenciales de mi vida”.

Roust rendía cuentas a la secretaria de Comunicación de la Nación, Belén Stettler, quien lidera un equipo integrado, entre otros, por el vocero presidencial Manuel Adorni y especialistas en redes sociales como Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.

Quién es Eduardo Roust

De acuerdo a su perfil en Linkedin, el renunciado Eduardo Roust dice tener “una pasión loca por este trabajo. Lo realizo todo el día, todos los días, a toda hora”.

“Me enloquece la información, el análisis, la crítica; otra mirada sobre las palabras de los diarios, los comentarios de las radios o la simple contundencia de la televisión. Vivo, felizmente de esto. Vengo del periodismo, tengo amor y respeto por quienes lo ejercen, pero mi pasión dobló la esquina”, asegura.

Realizó grados y posgrados en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Austral, la UCA y en Washington University, habiéndose especializado en Comunicación, con estudios en Psicología y Filosofía y Letras.