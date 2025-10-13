Horrorosa confirmación: El cuerpo hallado no permite reconocimiento

Ya en el atardecer de este lunes, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dio a conocer que no es posible afirmar que el óbito hallado pertenezca al chófer de viajes ejecutivos buscado desde el 7 de octubre.

Si bien la zona es la de rastrillaje del caso y la macabra detección se produjo en zona rural, cerca del balneario Los Pinos, en el departamento Concordia; el estado de la persona encontrada no permite aseveraciones: "Falta la cabeza y dos extremidades", expresó Roncaglia; a lo que el Jefe de Policía Provincial, Claudio González, agregó: "En una bolsa y tapado por encima de la bolsa".

Respecto del tiempo pendiente y el procedimiento para llegar a una correcta identificación, el funcionario provincial dijo a Canal 9: "Si no tenemos huellas digitales...se puede identificar por tatuajes, pero la identificación oficial cuando falta la identificación dactilar, se hace mediante ADN. Mínimamente cinco días, pero depende la la urgencia de la información".

Todo hace presumir que el trámite será con la mayor celeridad posible: "Es importante identificarlo para llevar tranquilidad a la familia", apuntó Roncaglia.