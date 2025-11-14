Argentina le ganó a Angola en el último partido del año

Paraná Campaña: cronograma para las finales en las categorías mayores
Con cuatro planteles crespenses dentro de los seis finalistas, se disputarán este fin de semana los partidos de ida.
Argentina venció con tranquilidad por 2 a 0 a Angola en el estadio 11 de Noviembre de Luanda en un amistoso disputado por los 50 años de la independencia del país africano.Deportes14 de noviembre de 2025
Los autores de los goles fueron Lautaro Martínez a los 43 minutos del primer tiempo y Lionel Messi a los 36 del segundo, ante un rival que dio pelea pero se quedó sin ritmo ante la jerarquía argentina.
En una primera etapa discreta, Gerónimo Rulli tuvo trabajo en el arco argentino ya que contuvo tres pelotas que pudieron culminar en el triunfo parcial de Angola, mientras que el equipo de Lionel Scaloni tuvo dos remates de Lionel Messi, uno que tapó bien el arquero Hugo Marques.
Pero a los 43 minutos, Messi le metió una asistencia magistral a Lautarao Martínez, quien avanzó unos metros y cruzó el remate inatajable para el arquero Marques, para poner el 1 a 0 de Argentina.
Ya en la segunda etapa, Argentina salió mejor al partido, con más control de la pelota y tranquilidad en los traslados, además de que no recibió sobresaltos del equipo local que hicieran trabajar de más a aRulli como en la primera etapa.
Sobre el final del partido, Messi recuperó una serie de rebotes en el área y con un remate fuerte y cruzado puso el 2 a 0 a los 36 minutos del complemento para cerrar un sólido triunfo en el último partido del año.
Angola: Hugo Marques; Rui Modesto, Kialonda Gaspar, Jonathan Buatu, Tó Carneiro; Maestro, Fredy; Zito Luvumbo, Gelson Dala, Chico Banza; M´Bala Nzola. DT: Patrice Beaumelle.
Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi, Thiago Almada; Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Goles en el primer tiempo: 43m Lautaro Martínez (ARG).vrcTcQ
Goles en el segundo tiempo: 36m Lionel Messi (ARG).
Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Neblú por Marques (ANG); 15m Kevin Mac Allister por Lo Celso (ARG); 22m Núrio Fortuna por Banza (ANG); 25m Emiliano Buendía por Almada (ARG); 32m Mabululu por Nzola (ANG); 40m Máximo Perrone por A. Mac Allister (ARG); José López por L. Martínez (ARG); Joaquín Panichelli por Messi (ARG); Gianluca Prestianni por N. González (ARG).
