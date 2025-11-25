Paraná Campaña: finalistas confirmados en las categorías formativas y primera división femenina

Durante el pasado sábado se desarrollaron los encuentros de semifinales correspondientes al torneo clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las categorías formativas y la primera división femenina. De esta manera quedaron definidos los equipos finalistas en cada una de las divisionales.

Resultados Sub 11

Unión Blanco 1-0 Sarmiento Blanco

Juv. Unida 0-2 Dep. Bovril

Final: Unión Blanco - Dep. Bovril (Ida: estadio “Antonio Boleas” de Bovril. Vuelta: estadio “Mundialista 25 de Agosto” de Crespo).

Resultados Sub 13

Cultural Blanco 4-2 Sarmiento Blanco

Atl. Hasenkamp 0-1 Arsenal Blanco

Final: Cultural Blanco - Arsenal Blanco (Ida: estadio “5 de Octubre de Viale. Vuelta: estadio “Eduardo Stieben Wirth” de Crespo).

Resultados Sub 15

Unión Blanco 1-1 Viale FBC (Ganó Viale FBC por penales 5-4)

Independiente FBC 0-0 Atl. María Grande (ganó Independiente FBC por penales 5-4).

Final: Viale FBC - Independiente FBC (Ida: estadio “Federico Coco” de Hernandarias. Vuelta: estadio “Leandro Cecotti” de Viale).

Resultados Primera División Femenina

Litoral 1-0 Viale FBC

Unión Agrarios 1-1 Dep. Tuyango (ganó Dep. Tuyango por penales 4-3).

Final: Litoral - Dep. Tuyango (Ida: estadio “‘Beto’ Maín” de María Grande. Vuelta: estadio “La Boca del Tigre” de Piedras Blancas).