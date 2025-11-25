Paraná Campaña: finalistas confirmados en las categorías formativas y primera división femenina

Básquet femenino: Unión es finalista
El elenco conducido por Marco Percara, derrotó a Talleres en el tercer partido de semifinales por 47-43 y será rival de Estudiantes en la serie final.
El fútbol chacarero, ya conoce a los equipos que definirán los títulos en las categorías Sub 11, Sub 13, Sub 15 Masculinas y Primera División Femenina.Deportes25 de noviembre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Durante el pasado sábado se desarrollaron los encuentros de semifinales correspondientes al torneo clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las categorías formativas y la primera división femenina. De esta manera quedaron definidos los equipos finalistas en cada una de las divisionales.
Resultados Sub 11
Unión Blanco 1-0 Sarmiento Blanco
Juv. Unida 0-2 Dep. Bovril
Final: Unión Blanco - Dep. Bovril (Ida: estadio “Antonio Boleas” de Bovril. Vuelta: estadio “Mundialista 25 de Agosto” de Crespo).
Resultados Sub 13
Cultural Blanco 4-2 Sarmiento Blanco
Atl. Hasenkamp 0-1 Arsenal Blanco
Final: Cultural Blanco - Arsenal Blanco (Ida: estadio “5 de Octubre de Viale. Vuelta: estadio “Eduardo Stieben Wirth” de Crespo).
Resultados Sub 15
Unión Blanco 1-1 Viale FBC (Ganó Viale FBC por penales 5-4)
Independiente FBC 0-0 Atl. María Grande (ganó Independiente FBC por penales 5-4).
Final: Viale FBC - Independiente FBC (Ida: estadio “Federico Coco” de Hernandarias. Vuelta: estadio “Leandro Cecotti” de Viale).
Resultados Primera División Femenina
Litoral 1-0 Viale FBC
Unión Agrarios 1-1 Dep. Tuyango (ganó Dep. Tuyango por penales 4-3).
Final: Litoral - Dep. Tuyango (Ida: estadio “‘Beto’ Maín” de María Grande. Vuelta: estadio “La Boca del Tigre” de Piedras Blancas).
