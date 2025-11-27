Vóley: Etapas de definiciones

MINI

El sábado 22 de noviembre se realizó el último encuentro anual para categorías mini, coordinado por la Asociación Paranaense de Voleibol. La programación se llevó a cabo en las instalaciones de Paracao, en la capital provincial.













• PRIMERA FEMENINA

El plantel de la Escuela Municipal de Crespo enfrentó a Rowing, por cuartos de final de Copa de Oro. Fue derrota 3-1 ante la escuadra ‘Remera’. El compromiso se jugó el domingo 23 de noviembre, en la capital provincial.

Para la EMC jugaron: Candela Sian, Belén Müller, María Eugenia Martínez, Irina Carrasco, Eugenia Martínez, Evelyn Behr, Alma Rau, Karen Torres, Emilia Bernachea y Sabrina Becker. DT: Matías Garay.

• SUB 14

Como locales en el gimnasio de la Escuela Técnica, las chicas de Sub 14 azul vencieron a San Benito (3-1) en las semifinales de la Copa de Plata. Fue el miércoles 26 de noviembre.

Para la EMC jugaron: Malena Steinle Gareis, Felicia Alba, Ariana Olivera, Justina Di Bello, Xiomara Schonfeld, Jazmín Verón, Ana Paula Bolzán Folmer, Celene Kern, Alfonsina Appelhans, Valentina Prediger, Delfina Bernhardt y Guadalupe Laguna. DT: Mauro Holdstein.

• SUB 12 AVANZADO

El plantel de Sub 12 avanzado de la EMC está en instancia de semifinales de la Copa de Plata, del certamen Clausura de la APV. Este viernes 28 de noviembre, a las 19:00, las chicas recibirán a Rowing. Se jugará en el gimnasio cubierto de la Escuela Técnica.

• SUB 18

La Escuela Municipal de Crespo recibirá a Paraná Rowing Club azul, en categoría Sub 18 femenina. El encuentro se programó para el lunes 1º de diciembre, desde las 21:45, en el Salón Polifuncional ‘Daniel Trembecki’ del Club Atlético Sarmiento. Es en el marco de la semifinal de la Copa de Oro, del Torneo Oficial de la Asociación Paranaense de Voleibol.

• PRIMERA VARONES

El elenco mayor masculino realizó una gran fase regular, lo cual le permitió terminar en lo más alto de la tabla de posiciones con 30 puntos (11 triunfos y 3 derrotas; con 24 sets ganados y 11 perdidos) en la Liga de Voley de Paraná Campaña.

Luego se ubicaron: 2º) Sauce de Luna Voley con 29, 3º) Viale Municipal 27 y 4º) Alumni 25. Hasta acá los que protagonizarán las semifinales por la Copa de Oro, el domingo 30 de noviembre en la ciudad de Viale. Ahí los cruces serán: Crespo vs. Alumni y Sauce de Luna vs. Viale.

Completan el orden en la tabla: 5º) Independiente FBC de Hernandarias 24, 6º) Oro Verde 17, 7º) Atlético María Grande 13 y 8º) Juventud Sarmiento de Hasenkamp 3, quienes se cruzarán en las semifinales de la Copa de Plata: 5º vs. 8º y 6º vs. 7º.