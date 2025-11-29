Plus en Vivo

Hallan a un niño solo y se negó a regresar con su madre

La Policía advirtió que estaba pernoctando en una plaza entrerriana y activó su puesta a resguardo.

En la madrugada de este sábado, personal policial de San Salvador se encontraba de patrullaje preventivo, cuando visualizó que un niño de 8 años se encontraba solo, en la zona de Plaza 25 de Mayo. Al consultar a ocasionales transeúntes, los testimonios coincidían en que estaba allí desde hacía varias horas.

Supo Estación Plus Crespo tras anoticiar a su madre, cuando ésta se acercó al lugar, el menor se negó rotundamente a retirarse con la mujer. Percibiendo una situación tensa, los uniformados dieron aviso al Área de Adolescencia, Niñez y Familia; acordándose el traslado del chico hasta la Comisaría de Minoridad.

Horas después, la coordinadora del Área NAF dispuso la entrega a su padre, previa examinación médica, verificándose que se encontraba en buen estado de salud.

