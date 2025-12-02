Encontraron un cuerpo en el Río Paraná: investigan las circunstancias del hallazgo

Este martes, fue encontrado un cuerpo en el Río Paraná, en la zona del Camino Costero de Bajada Grande, más específicamente en la Avenida Larramendi, al final, en la zona de miradores. El hallazgo lo realizó un vecino que se encontraba buscando carnada.

Las autoridades confirmaron que la víctima es un hombre mayor de edad, pero aún se encuentran trabajando en su identificación.



En este momento, se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hallazgo y el origen del cuerpo.

