Encontraron un cuerpo en el Río Paraná: investigan las circunstancias del hallazgo

Dos arrestados al investigar una faena de lechones en Tabossi
La Policía logró el recupero material para el damnificado y aportó identidades a la causa judicial instruida.
Un vecino halló el cuerpo de un hombre en el Río Paraná, en la zona de Bajada Grande. La Policía trabaja en su identificación y en aclarar el hecho.Policiales/Judiciales02 de diciembre de 2025
Este martes, fue encontrado un cuerpo en el Río Paraná, en la zona del Camino Costero de Bajada Grande, más específicamente en la Avenida Larramendi, al final, en la zona de miradores. El hallazgo lo realizó un vecino que se encontraba buscando carnada.
Las autoridades confirmaron que la víctima es un hombre mayor de edad, pero aún se encuentran trabajando en su identificación.
Hallazgo de cuerpo en la zona de miradores del Río Paraná: autoridades intentan identificarlo
En este momento, se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hallazgo y el origen del cuerpo.
UNO
Un operativo en la costa del Paraná terminó con el hallazgo de 16 bultos arrojados desde una embarcación, que contenían más de 138 kilos de marihuana.
Se conoció la muerte del médico concordiense Daniel Ojeda que cumplía una pena unificada de 11 años, por la muerte de dos pacientes.
Una persona fue reducida y maniatada durante un asalto en una oficina de Paraná. Fuentes policiales confirmaron que el detenido habría trabajado para la víctima y que se recuperaron celulares robados.
No tenía seguro ni carnet. El menor de edad cayó debajo del vehículo de carga, que estaba estacionado. Vecinos alertaron por la situación.
Una vez que las autoridades identificaron al fallecido en el siniestro, lograron comprobar que sus características correspondían a las del principal sospechoso por el crimen, ocurrido durante la madrugada del domingo
Ocurrió en Jesús María. El pequeño fue encontrado por su mamá. Pese a las maniobras de reanimación, no pudieron salvarlo.
