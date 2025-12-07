La Cámara de Diputados declaró de interés cultural el evento “Pinceladas de Rock”

La declaración fue aprobada en la sesión del pasado miércoles 3 de diciembre, destacando el aporte artístico y cultural que representa la propuesta, que combina música, artes visuales y producción local. También contribuye a la oferta turística de la provincia y promueve el reconocimiento del territorio a través de la identidad artística.

El espectáculo, que comenzará a las 21:00 con entrada libre y gratuita, presentará Pinceladas de Rock Volumen I, II, III y del Recuerdo. La dirección general estará a cargo de Eduardo Retamar, impulsor del proyecto y referente en la producción de eventos artístico-culturales en la región.

PINCELADAS DE ROCK

Es una obra musical en formato sinfónico coral para coro mixto, solista, banda y orquesta sinfónica. Está compuesta por fragmentos de canciones del rock nacional argentino. Reúne las melodías más entrañables de los últimos 40 años en una impactante puesta escénica con 140 voces y 56 músicos.

El proyecto, surgido a mediados de 2022, involucra a diferentes organismos artísticos de la provincia de Entre Ríos como Crespo, María Grande, Gualeguay y Paraná: Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo, Coro Municipal de María Grande, Coro de Jóvenes de la Escuela Coral ‘Mario Monti’, Coro de la Facultad de Ciencias Económicas UNER, Coro Municipal del Centenario de Crespo y Ensamble Coral ‘Juan Sebastián’ de Gualeguay. El solista vocal es Francisco Scotta. La dirección general está a cargo de Eduardo Retamar.