La Cámara de Diputados declaró de interés cultural el evento “Pinceladas de Rock”

La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos declaró de interés cultural el evento ‘Pinceladas de Rock’, que se llevará a cabo el próximo jueves 11 de diciembre en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.

Crespo al día07 de diciembre de 2025
La declaración fue aprobada en la sesión del pasado miércoles 3 de diciembre, destacando el aporte artístico y cultural que representa la propuesta, que combina música, artes visuales y producción local. También contribuye a la oferta turística de la provincia y promueve el reconocimiento del territorio a través de la identidad artística.

El espectáculo, que comenzará a las 21:00 con entrada libre y gratuita, presentará Pinceladas de Rock Volumen I, II, III y del Recuerdo. La dirección general estará a cargo de Eduardo Retamar, impulsor del proyecto y referente en la producción de eventos artístico-culturales en la región.

Es una obra musical en formato sinfónico coral para coro mixto, solista, banda y orquesta sinfónica. Está compuesta por fragmentos de canciones del rock nacional argentino. Reúne las melodías más entrañables de los últimos 40 años en una impactante puesta escénica con 140 voces y 56 músicos.

El proyecto, surgido a mediados de 2022, involucra a diferentes organismos artísticos de la provincia de Entre Ríos como Crespo, María Grande, Gualeguay y Paraná: Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo, Coro Municipal de María Grande, Coro de Jóvenes de la Escuela Coral ‘Mario Monti’, Coro de la Facultad de Ciencias Económicas UNER, Coro Municipal del Centenario de Crespo y Ensamble Coral ‘Juan Sebastián’ de Gualeguay. El solista vocal es Francisco Scotta. La dirección general está a cargo de Eduardo Retamar.

IMEFAA realizará su muestra anual de Teatro del 5 al 7 de diciembre

Estación Plus Crespo
Crespo al día01 de diciembre de 2025

Los talleres de teatro del Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas, Artesanales y Artísticas (IMEFAA) presentarán su Muestra Anual 2025 en el Salón Municipal, con entrada libre y gratuita del viernes 5 de diciembre al domingo 7. Durante estas tres jornadas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos exhibirán lo aprendido durante todo el año.

Más de 1.000 motos llegan a Crespo para la Riders Fest Entre Ríos 2025

Crespo06 de diciembre de 2025
Crespo06 de diciembre de 2025

Sábado 6 y domingo 7, se realizará el mega evento de mototurismo, que promete test drives, espacios de exhibición, bandas musicales en vivo y más atractivos. El público de Crespo tendrá acceso libre y gratuito -en ambos días-, sólo presentando el DNI. Entrada accesible para moteros y público visitante.

