La Cámara de Diputados declaró de interés cultural el evento “Pinceladas de Rock”

Inauguraron un moderno Espacio de Coworking, sala de grabación y streaming
Las instalaciones fueron creadas para impulsar el trabajo, el conocimiento, la creatividad y el desarrollo de emprendedores tecnológicos y culturales de la ciudad.
La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos declaró de interés cultural el evento 'Pinceladas de Rock', que se llevará a cabo el próximo jueves 11 de diciembre en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.
La declaración fue aprobada en la sesión del pasado miércoles 3 de diciembre, destacando el aporte artístico y cultural que representa la propuesta, que combina música, artes visuales y producción local. También contribuye a la oferta turística de la provincia y promueve el reconocimiento del territorio a través de la identidad artística.
El espectáculo, que comenzará a las 21:00 con entrada libre y gratuita, presentará Pinceladas de Rock Volumen I, II, III y del Recuerdo. La dirección general estará a cargo de Eduardo Retamar, impulsor del proyecto y referente en la producción de eventos artístico-culturales en la región.
PINCELADAS DE ROCK
Es una obra musical en formato sinfónico coral para coro mixto, solista, banda y orquesta sinfónica. Está compuesta por fragmentos de canciones del rock nacional argentino. Reúne las melodías más entrañables de los últimos 40 años en una impactante puesta escénica con 140 voces y 56 músicos.
El proyecto, surgido a mediados de 2022, involucra a diferentes organismos artísticos de la provincia de Entre Ríos como Crespo, María Grande, Gualeguay y Paraná: Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo, Coro Municipal de María Grande, Coro de Jóvenes de la Escuela Coral ‘Mario Monti’, Coro de la Facultad de Ciencias Económicas UNER, Coro Municipal del Centenario de Crespo y Ensamble Coral ‘Juan Sebastián’ de Gualeguay. El solista vocal es Francisco Scotta. La dirección general está a cargo de Eduardo Retamar.
En la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos, se realizó la entrega de reconocimientos correspondientes a la capacitación "Concejos Deliberantes Innovadores: Herramientas para la Transformación Digital de Gobiernos Locales".
Los talleres de teatro del Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas, Artesanales y Artísticas (IMEFAA) presentarán su Muestra Anual 2025 en el Salón Municipal, con entrada libre y gratuita del viernes 5 de diciembre al domingo 7. Durante estas tres jornadas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos exhibirán lo aprendido durante todo el año.
Se realizará una nueva edición de los Talleres Navideños abiertos a la comunidad.
Previo a brindar su espectáculo en la noche de este domingo, el artista fue recibido por el intendente Marcelo Cerutti y parte del gabinete, en el marco de un emotivo reconocimiento social.
Continúan los trabajos enmarcados en el ‘Plan Integral de Obras’ comprendido para las calles Florentina Gómez Miranda y Los Wichis.
La ceremonia de premiación se realizará el martes 9 de diciembre, desde las 20:30 horas, en el Campo Municipal de Deportes ‘Yapeyú‘. Previamente habrá un descubrimiento de placa en homenaje a Adolfo Decoud.
El Consejo General de Educación (CGE) dio a conocer el cronograma escolar 2026 establecido mediante la Resolución Nº3686/25, que fija las fechas clave para el funcionamiento del sistema educativo entrerriano en todos los niveles y modalidades.
Sábado 6 y domingo 7, se realizará el mega evento de mototurismo, que promete test drives, espacios de exhibición, bandas musicales en vivo y más atractivos. El público de Crespo tendrá acceso libre y gratuito -en ambos días-, sólo presentando el DNI. Entrada accesible para moteros y público visitante.
Jóvenes fueron demorados por Comisaría Crespo; mientras que las unidades -de importantes cilindradas- quedaron retenidas. Cómo fue el procedimiento.