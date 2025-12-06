Productor entrerriano denunció el robo de más de 800 cabezas de ganado

Transitaba en moto robada y lo paró un control policial
A raíz de un operativo rutinario, la policía de Diamante halló un motovehículo que había sido hace poco tiempo denunciado como sustraído. ¿Qué ordenó la justicia sobre el conductor?
En principio, constató la ausencia de 835 animales. No descartan realizar una "parada de rodeo", para determinar la cantidad exacta.Policiales/Judiciales06 de diciembre de 2025
Ocurrió en una estancia de Gualeguay. Un productor ganadero denunció un robo de hacienda en la estancia La Calera, ubicada a orillas del río Gualeguay, en su desembocadura con el Paraná. En el establecimiento funciona desde hace años un depósito donde distintos propietarios mantienen ganado para engorde.
El hecho tomó estado judicial semanas atrás, cuando el productor decidió retirar unas dos mil cabezas que tenía alojadas en el lugar y constató la ausencia de 835 animales, los cuales no pudieron ser localizados dentro del establecimiento. Ante esta situación, presentó una denuncia por presunto robo de ganado.
La investigación quedó a cargo del fiscal Gastón Popelka, del Ministerio Público Fiscal del departamento Islas, con jurisdicción en Gualeguaychú. Según se informó, ya se acumularon varias denuncias de otros propietarios que también detectaron faltantes.
En el marco de las actuaciones judiciales se dispuso al menos un allanamiento y diversas pericias vinculadas al control de la hacienda existente en el predio. Las medidas continúan en curso.
Para establecer el número real de animales presentes en la estancia, podría ser necesaria una parada de rodeo, procedimiento mediante el cual se recorre el predio y se cuentan los ejemplares por marca y señal. Esa verificación permitiría precisar si existen otros faltantes además de los denunciados.
Según indica el sitio Gualeguay 21, se estima que el número de cabezas robadas rondaría las 3.000, aunque podrían ser más.
Por el tremendo caso de maltrato animal, la policía de Comisaría Santa Anita realiza nuevas diligencias. Más elementos comprometen al agresor.
Así lo definió la Justicia, en un caso que no tardó en captar la atención de varias provincias. Si no paga la factura, le cortarán el servicio.
El oportuno pedido de auxilio y la rápida presencia policial, permitieron detener al acusado y ponerlo a disposición de la justicia.
La justicia de Concepción del Uruguay dispuso la prisión preventiva para un hombre de 56 años acusado de maltratar a un perro hasta matarlo.
Los atacantes de un frente domiciliario se movilizaban con un chico a bordo. Cruce de disparos y detenciones en Diamante.
Marcelo Cerutti mantuvo una reciente reunión con autoridades del IAPV, que llevaría a implementar una nueva modalidad en la ciudad, en respuesta a la demanda habitacional.
El Consejo General de Educación (CGE) dio a conocer el cronograma escolar 2026 establecido mediante la Resolución Nº3686/25, que fija las fechas clave para el funcionamiento del sistema educativo entrerriano en todos los niveles y modalidades.
Sábado 6 y domingo 7, se realizará el mega evento de mototurismo, que promete test drives, espacios de exhibición, bandas musicales en vivo y más atractivos. El público de Crespo tendrá acceso libre y gratuito -en ambos días-, sólo presentando el DNI. Entrada accesible para moteros y público visitante.
Jóvenes fueron demorados por Comisaría Crespo; mientras que las unidades -de importantes cilindradas- quedaron retenidas. Cómo fue el procedimiento.