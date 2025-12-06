Productor entrerriano denunció el robo de más de 800 cabezas de ganado

Ocurrió en una estancia de Gualeguay. Un productor ganadero denunció un robo de hacienda en la estancia La Calera, ubicada a orillas del río Gualeguay, en su desembocadura con el Paraná. En el establecimiento funciona desde hace años un depósito donde distintos propietarios mantienen ganado para engorde.

El hecho tomó estado judicial semanas atrás, cuando el productor decidió retirar unas dos mil cabezas que tenía alojadas en el lugar y constató la ausencia de 835 animales, los cuales no pudieron ser localizados dentro del establecimiento. Ante esta situación, presentó una denuncia por presunto robo de ganado.

La investigación quedó a cargo del fiscal Gastón Popelka, del Ministerio Público Fiscal del departamento Islas, con jurisdicción en Gualeguaychú. Según se informó, ya se acumularon varias denuncias de otros propietarios que también detectaron faltantes.

En el marco de las actuaciones judiciales se dispuso al menos un allanamiento y diversas pericias vinculadas al control de la hacienda existente en el predio. Las medidas continúan en curso.

Para establecer el número real de animales presentes en la estancia, podría ser necesaria una parada de rodeo, procedimiento mediante el cual se recorre el predio y se cuentan los ejemplares por marca y señal. Esa verificación permitiría precisar si existen otros faltantes además de los denunciados.

Según indica el sitio Gualeguay 21, se estima que el número de cabezas robadas rondaría las 3.000, aunque podrían ser más.