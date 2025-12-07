Plus en Vivo

China lanza con éxito el cohete Gran Marcha-8A con 14 satélites de internet

Despegó según lo programado y logró colocar con éxito todas las cargas útiles en su órbita preestablecida. De qué se trata.

Información General07 de diciembre de 2025
7f6d7072-d49c-4369-b108-1f37fdb14826

La industria espacial china logró otro hito con el exitoso lanzamiento de un cohete portador Gran Marcha-8A.

La misión transportó el grupo número 14 de satélites de internet de órbita baja, continuando el desarrollo de la infraestructura espacial del país.

El lanzamiento se efectuó a las 15:53 horas del sábado (hora local) desde el sitio de lanzamiento de naves espaciales comerciales de Hainan, ubicado en la provincia meridional de Hainan, según supo laAgencia Noticias Argentinas.

El cohete Gran Marcha-8A despegó según lo programado y logró colocar con éxito todas las cargas útiles en su órbita preestablecida. Este tipo de misión es fundamental para expandir la capacidad china en el segmento de comunicaciones satelitales y servicios de internet de baja latencia.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
RIDERS-FEST

Más de 1.000 motos llegan a Crespo para la Riders Fest Entre Ríos 2025

Estación Plus Crespo
Crespo06 de diciembre de 2025

Sábado 6 y domingo 7, se realizará el mega evento de mototurismo, que promete test drives, espacios de exhibición, bandas musicales en vivo y más atractivos. El público de Crespo tendrá acceso libre y gratuito -en ambos días-, sólo presentando el DNI. Entrada accesible para moteros y público visitante.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo