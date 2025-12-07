China lanza con éxito el cohete Gran Marcha-8A con 14 satélites de internet

La industria espacial china logró otro hito con el exitoso lanzamiento de un cohete portador Gran Marcha-8A.

La misión transportó el grupo número 14 de satélites de internet de órbita baja, continuando el desarrollo de la infraestructura espacial del país.

El lanzamiento se efectuó a las 15:53 horas del sábado (hora local) desde el sitio de lanzamiento de naves espaciales comerciales de Hainan, ubicado en la provincia meridional de Hainan, según supo laAgencia Noticias Argentinas.

El cohete Gran Marcha-8A despegó según lo programado y logró colocar con éxito todas las cargas útiles en su órbita preestablecida. Este tipo de misión es fundamental para expandir la capacidad china en el segmento de comunicaciones satelitales y servicios de internet de baja latencia.