Una casa "perforada a balazos" desató una investigación en Paraná

Vecina de Hernández despertó cuando un delincuente forcejeaba su puerta
La Policía acudió con premura, hallando al sujeto y poniéndolo a disposición de la justicia.
Una ráfaga de 17 disparos quebró la madrugada. El portón de una vivienda quedó marcado por al menos 11 impactos de bala. En la zona este año murió un joven producto de una balacera.Policiales/Judiciales07 de diciembre de 2025
Un ataque a balazos contra un vivienda es investigado por personal de la comisaría 14º de Paraná. El hecho no dejó heridos, pero si una sensación de temor entre los vecinos de una zona donde a principio de este año murió Axel Aguilar, producto de una balacera.
El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado cuando una ráfaga de balazos alteró la calma de los vecinos de calle Fraternidad y Trevesse, en Paraná, en el barrio Sachetti. Eran las 3:50 cuando un hombre se comunicó con la policía para advertir que había escuchado alrededor de 17 detonaciones de arma de fuego, se informó a Ahora.
El aviso movilizó de inmediato a personal policial, que al llegar al lugar constató la magnitud del ataque: el portón de ingreso de la vivienda de una mujer de 54 años, ubicada en Trevesse y Cortada 2, presentaba once impactos de bala.
La escena reflejaba la violencia del episodio. En el suelo se hallaron tres plomos deformados y un resto de proyectil, que fueron secuestrados para su análisis. La intervención de la Policía Científica, área de balística, resultó clave para iniciar las pericias que permitirán determinar el calibre y tipo de arma utilizada, así como la trayectoria de los disparos.
El móvil 1444 encabezó el procedimiento inicial, asegurando la zona y preservando los elementos de prueba. Aunque no se registraron personas heridas, el hecho generó un fuerte impacto en el vecindario, donde la preocupación se hizo sentir de inmediato.
Los vecinos, sorprendidos por la violencia y la cantidad de disparos, reclamaron mayor presencia policial y medidas de seguridad que eviten que situaciones de este tipo se repitan.
La investigación busca establecer si el ataque estuvo dirigido contra la propietaria de la vivienda o si se trató de un acto intimidatorio sin destinatario específico.
