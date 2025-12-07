Vecina de Hernández despertó cuando un delincuente forcejeaba su puerta

Noches pasadas, la tranquilidad con que pernoctan las familias de la localidad de Hernández, se vió alterada por una situación en la que tuvo que intervenir la fuerza de seguridad.

Según pudo saber Estación Plus Crespo, promediando las 22:50, una vecina llamó a la Comisaría pidiendo presencia urgente, dado que un hombre había ingresado a su vivienda, logrando llegar hasta la habitación, donde ella descansaba con un hijo menor de edad.

La mujer relató que al despertar, forcejeó en la puerta y logró que se retire el sospechoso, debido a que comenzó a gritar.

La dotación que acudió con premura, efectivamente encontró a un hombre de 41 años, que fue reducido y por disposición de la Fiscalía en turno, el hombre fue notificado, quedando supeditado a la causa en trámite.