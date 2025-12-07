Plus en Vivo

Vecina de Hernández despertó cuando un delincuente forcejeaba su puerta

La Policía acudió con premura, hallando al sujeto y poniéndolo a disposición de la justicia.

Policiales/Judiciales07 de diciembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
contrav 41 43

Noches pasadas, la tranquilidad con que pernoctan las familias de la localidad de Hernández, se vió alterada por una situación en la que tuvo que intervenir la fuerza de seguridad. 

Según pudo saber Estación Plus Crespo, promediando las 22:50, una vecina llamó a la Comisaría pidiendo presencia urgente, dado que un hombre había ingresado a su vivienda, logrando llegar hasta la habitación, donde ella descansaba con un hijo menor de edad.

La mujer relató que al despertar, forcejeó en la puerta y logró que se retire el sospechoso, debido a que comenzó a gritar.

La dotación que acudió con premura, efectivamente encontró a un hombre de 41 años, que fue reducido y por disposición de la Fiscalía en turno, el hombre fue notificado, quedando supeditado a la causa en trámite.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
RIDERS-FEST

Más de 1.000 motos llegan a Crespo para la Riders Fest Entre Ríos 2025

Estación Plus Crespo
Crespo06 de diciembre de 2025

Sábado 6 y domingo 7, se realizará el mega evento de mototurismo, que promete test drives, espacios de exhibición, bandas musicales en vivo y más atractivos. El público de Crespo tendrá acceso libre y gratuito -en ambos días-, sólo presentando el DNI. Entrada accesible para moteros y público visitante.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo