Le sustrajeron el auto cuando fue a un festival: el peor final

Motociclista se quebró la cadera tras chocar con un tractor en Ruta 12Policiales/Judiciales07 de diciembre de 2025
El herido fue trasladado de urgencia y se constataron las lesiones de gravedad. Tras las primeras atenciones, fue derivado.
Un hombre de 60 años de edad, domiciliado en el ejido de Segundo Cuartel, departamento Tala; denunció la sustracción de su Fiat Palio, modelo 2000, que había dejado estacionado en inmediaciones al predio El Talero, donde se llevaba a cabo un festival.
Estimó el damnificado que la faltante se produjo entre las 19:00 del sábado y las 03:00 de este domingo.
Personal policial de Comisaría Primera y del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental Tala, confirmaron a Estación Plus Crespo que emprendieron una celérica búsqueda del rodado, hallándolo a las 03:25, en la intersección de los Boulevares Rivadavia y Moreno. Se estaba incendiando por completo.
Tomó intervención Bomberos Zapadores, al tiempo que la División Investigaciones e Inteligencia Criminal trabaja también en el esclarecimiento del hecho.
Un Volkswagen Bora terminó con las ruedas hacia arriba luego de impactar contra una columna de alumbrado y chocar una camioneta estacionada en la vía pública. Ocurrió este domingo por la mañana.
Uno de los jóvenes partícipes -que se movilizaba en moto- tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de mayor complejidad.
La Policía acudió con premura, hallando al sujeto y poniéndolo a disposición de la justicia.
Una ráfaga de 17 disparos quebró la madrugada. El portón de una vivienda quedó marcado por al menos 11 impactos de bala. En la zona este año murió un joven producto de una balacera.
En principio, constató la ausencia de 835 animales. No descartan realizar una "parada de rodeo", para determinar la cantidad exacta.
Marcelo Cerutti mantuvo una reciente reunión con autoridades del IAPV, que llevaría a implementar una nueva modalidad en la ciudad, en respuesta a la demanda habitacional.
La ceremonia de premiación se realizará el martes 9 de diciembre, desde las 20:30 horas, en el Campo Municipal de Deportes ‘Yapeyú‘. Previamente habrá un descubrimiento de placa en homenaje a Adolfo Decoud.
Sábado 6 y domingo 7, se realizará el mega evento de mototurismo, que promete test drives, espacios de exhibición, bandas musicales en vivo y más atractivos. El público de Crespo tendrá acceso libre y gratuito -en ambos días-, sólo presentando el DNI. Entrada accesible para moteros y público visitante.
Jóvenes fueron demorados por Comisaría Crespo; mientras que las unidades -de importantes cilindradas- quedaron retenidas. Cómo fue el procedimiento.