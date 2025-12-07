Plus en Vivo

Le sustrajeron el auto cuando fue a un festival: el peor final

Un rápido despliegue policial logró hallar la unidad automotriz buscada. Sin embargo, pasó a un estado irrecuperable.

Policiales/Judiciales07 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
WhatsApp Image 2025-12-07 at 09.37.16

Un hombre de 60 años de edad, domiciliado en el ejido de Segundo Cuartel, departamento Tala; denunció la sustracción de su Fiat Palio, modelo 2000, que había dejado estacionado en inmediaciones al predio El Talero, donde se llevaba a cabo un festival. 

Estimó el damnificado que la faltante se produjo entre las 19:00 del sábado y las 03:00 de este domingo.

Personal policial de Comisaría Primera y del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental Tala, confirmaron a Estación Plus Crespo que emprendieron una celérica búsqueda del rodado, hallándolo a las 03:25, en la intersección de los  Boulevares Rivadavia y Moreno. Se estaba incendiando por completo.

Tomó intervención Bomberos Zapadores, al tiempo que la División Investigaciones e Inteligencia Criminal trabaja también en el esclarecimiento del hecho.

WhatsApp Image 2025-12-07 at 09.37.15

mensaje

