Le sustrajeron el auto cuando fue a un festival: el peor final

Un hombre de 60 años de edad, domiciliado en el ejido de Segundo Cuartel, departamento Tala; denunció la sustracción de su Fiat Palio, modelo 2000, que había dejado estacionado en inmediaciones al predio El Talero, donde se llevaba a cabo un festival.

Estimó el damnificado que la faltante se produjo entre las 19:00 del sábado y las 03:00 de este domingo.

Personal policial de Comisaría Primera y del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental Tala, confirmaron a Estación Plus Crespo que emprendieron una celérica búsqueda del rodado, hallándolo a las 03:25, en la intersección de los Boulevares Rivadavia y Moreno. Se estaba incendiando por completo.

Tomó intervención Bomberos Zapadores, al tiempo que la División Investigaciones e Inteligencia Criminal trabaja también en el esclarecimiento del hecho.