Hacía "Wheelie" cuando chocó un auto estacionado

Motociclista se quebró la cadera tras chocar con un tractor en Ruta 12Policiales/Judiciales07 de diciembre de 2025
El herido fue trasladado de urgencia y se constataron las lesiones de gravedad. Tras las primeras atenciones, fue derivado.
En la moto viajaban dos ocupantes. Importantes daños materiales.Policiales/Judiciales07 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
En la madrugada de este domingo, se registró un siniestro vial frente al “Monumento a la República Argentina”, de Concepción del Uruguay. Confirmaron a Estación Plus Crespo que fue protagonizado por un motociclista que realizaba una maniobra ilegal, perdió el control y colisionó contra un automóvil estacionado.
El hecho ocurrió cerca de las 04:15. La policía acudió al lugar y se entrevistó con el dueño del vehículo afectado, un joven de 24 años, propietario de un Toyota Corolla.
Según lo informado, un joven de 21 años, que circulaba en una moto Honda GLH color roja, en compañía de una adolescente de 17 años, se encontraba realizando la maniobra conocida como "wheelie".
El motociclista perdió el dominio, impactando violentamente contra el lateral del automóvil que se encontraba junto a la acera.
La Fiscalía Auxiliar, a cargo del Dr. Gile, fue informada de la situación y dispuso la intervención de la División Policía Científica. Además, ordenó el secuestro de la motocicleta por Infracción al Artículo 193 bis del Código Penal Argentino -conducción riesgosa-, y la correcta identificación del conductor.
Afortunadamente, no se informaron lesiones de gravedad en los involucrados.
Desde la Jefatura Uruguay resaltaron que tanto las fuerzas policiales como la Fiscalía, trabajan en conjunto y de forma rigurosa en la aplicación de este artículo de la Ley, a fin de proceder conforme a derecho para evitar la reiteración de estas maniobras que ponen en grave riesgo la integridad física y la propiedad de terceros.
El herido fue trasladado de urgencia y se constataron las lesiones de gravedad. Tras las primeras atenciones, fue derivado.
Un rápido despliegue policial logró hallar la unidad automotriz buscada. Sin embargo, pasó a un estado irrecuperable.
Un Volkswagen Bora terminó con las ruedas hacia arriba luego de impactar contra una columna de alumbrado y chocar una camioneta estacionada en la vía pública. Ocurrió este domingo por la mañana.
Uno de los jóvenes partícipes -que se movilizaba en moto- tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de mayor complejidad.
La Policía acudió con premura, hallando al sujeto y poniéndolo a disposición de la justicia.
Una ráfaga de 17 disparos quebró la madrugada. El portón de una vivienda quedó marcado por al menos 11 impactos de bala. En la zona este año murió un joven producto de una balacera.
Marcelo Cerutti mantuvo una reciente reunión con autoridades del IAPV, que llevaría a implementar una nueva modalidad en la ciudad, en respuesta a la demanda habitacional.
La ceremonia de premiación se realizará el martes 9 de diciembre, desde las 20:30 horas, en el Campo Municipal de Deportes ‘Yapeyú‘. Previamente habrá un descubrimiento de placa en homenaje a Adolfo Decoud.
Jóvenes fueron demorados por Comisaría Crespo; mientras que las unidades -de importantes cilindradas- quedaron retenidas. Cómo fue el procedimiento.
En principio, constató la ausencia de 835 animales. No descartan realizar una "parada de rodeo", para determinar la cantidad exacta.
El joven fue retenido por civiles hasta la llegada de la Policía. El crespense detenido tiene antecedentes.