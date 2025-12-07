Hacía "Wheelie" cuando chocó un auto estacionado

En la madrugada de este domingo, se registró un siniestro vial frente al “Monumento a la República Argentina”, de Concepción del Uruguay. Confirmaron a Estación Plus Crespo que fue protagonizado por un motociclista que realizaba una maniobra ilegal, perdió el control y colisionó contra un automóvil estacionado.

El hecho ocurrió cerca de las 04:15. La policía acudió al lugar y se entrevistó con el dueño del vehículo afectado, un joven de 24 años, propietario de un Toyota Corolla.

Según lo informado, un joven de 21 años, que circulaba en una moto Honda GLH color roja, en compañía de una adolescente de 17 años, se encontraba realizando la maniobra conocida como "wheelie".

El motociclista perdió el dominio, impactando violentamente contra el lateral del automóvil que se encontraba junto a la acera.

La Fiscalía Auxiliar, a cargo del Dr. Gile, fue informada de la situación y dispuso la intervención de la División Policía Científica. Además, ordenó el secuestro de la motocicleta por Infracción al Artículo 193 bis del Código Penal Argentino -conducción riesgosa-, y la correcta identificación del conductor.

Afortunadamente, no se informaron lesiones de gravedad en los involucrados.

Desde la Jefatura Uruguay resaltaron que tanto las fuerzas policiales como la Fiscalía, trabajan en conjunto y de forma rigurosa en la aplicación de este artículo de la Ley, a fin de proceder conforme a derecho para evitar la reiteración de estas maniobras que ponen en grave riesgo la integridad física y la propiedad de terceros.