Sasha Grandoli Riquelme

Sasha Grandoli RiquelmeNecrológicas08 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el día 7 de diciembre a la edad de 19 años. Sus restos son velados en sala de calle Estrada 1622 y serán inhumados el día 9 de diciembre a las 09:00 hs en el cementerio de Crespo.
Hogar de duelo: Diamante 677 - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
