Sasha Grandoli Riquelme

Falleció el día 7 de diciembre a la edad de 19 años. Sus restos son velados en sala de calle Estrada 1622 y serán inhumados el día 9 de diciembre a las 09:00 hs en el cementerio de Crespo.

Hogar de duelo: Diamante 677 - Crespo.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.