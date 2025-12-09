Plus en Vivo

Miguel Gustavo Dure

Necrológicas09 de diciembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

Falleció el día 8 de diciembre a la edad de 60 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032, -Sala B- hasta las 11.00 hs del día 9 de diciembre, para posteriormente ser cremados, previo responso en la sala.

Hogar de duelo: Los Lapachos 441 - Crespo.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

