Miguel Gustavo Dure

Miguel Gustavo DureNecrológicas09 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el día 8 de diciembre a la edad de 60 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032, -Sala B- hasta las 11.00 hs del día 9 de diciembre, para posteriormente ser cremados, previo responso en la sala.
Hogar de duelo: Los Lapachos 441 - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Hacía "Wheelie" cuando chocó un auto estacionado
En la moto viajaban dos ocupantes. Importantes daños materiales.
Tragedia en Ruta 32: Dos personas fallecidas
En medio de la tenue lluvia de la nochecita de domingo, un siniestro vial se cobró dos vidas.
Un detenido, tras la muerte de dos jóvenes de Crespo
La Fiscalía dispuso las primeras medidas y diligencias, a raíz del siniestro acaecido en Ruta 32.
Vecino de Crespo imputado por Falsa Denuncia
Una versión generó un despliegue de diferentes reparticiones policiales, extendiéndose a buena parte del departamento Diamante. El caso fue judicializado.
Abrieron colectas solidarias a beneficio de dos familias atravesadas por la tragedia de Ruta 32
Serán directos perceptores de los fondos que se logren reunir, tras la pérdida en accidente de tránsito de "Nego" y "Sasha". Los objetivos y cómo ayudar.