Alfredo Santiago Frank

Alfredo Santiago FrankNecrológicas09 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el día 9 de diciembre a la edad de 92 años. Sus restos son velados en sala "A" de Av. Ramirez 1032 y serán inhumados el día 10 de diciembre a las 9:30 hs en el cementerio de Aldea Jacobi, previo acto religioso en la sala a las 8:30 hs.
Hogar de duelo: Cepeda 535 - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Sasha Grandoli Riquelme
Estela Lidia Miranda Vda. de Fernandez
Alfredo Marcelo Velázquez "Pele"
Erminda Aurora Bovier Vda. de Puntin
Julio Wagner
Tragedia en Ruta 32: Dos personas fallecidas
En medio de la tenue lluvia de la nochecita de domingo, un siniestro vial se cobró dos vidas.
Un detenido, tras la muerte de dos jóvenes de Crespo
La Fiscalía dispuso las primeras medidas y diligencias, a raíz del siniestro acaecido en Ruta 32.
Vecino de Crespo imputado por Falsa Denuncia
Una versión generó un despliegue de diferentes reparticiones policiales, extendiéndose a buena parte del departamento Diamante. El caso fue judicializado.
Abrieron colectas solidarias a beneficio de dos familias atravesadas por la tragedia de Ruta 32
Serán directos perceptores de los fondos que se logren reunir, tras la pérdida en accidente de tránsito de "Nego" y "Sasha". Los objetivos y cómo ayudar.