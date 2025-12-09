Plus en Vivo

Alfredo Santiago Frank

Necrológicas09 de diciembre de 2025

Falleció el día 9 de diciembre a la edad de 92 años. Sus restos son velados en sala "A" de Av. Ramirez 1032 y serán inhumados el día 10 de diciembre a las 9:30 hs en el cementerio de Aldea Jacobi, previo acto religioso en la sala a las 8:30 hs.
Hogar de duelo: Cepeda 535 - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

Próximos días en Crespo

