Alfredo Santiago Frank

Falleció el día 9 de diciembre a la edad de 92 años. Sus restos son velados en sala "A" de Av. Ramirez 1032 y serán inhumados el día 10 de diciembre a las 9:30 hs en el cementerio de Aldea Jacobi, previo acto religioso en la sala a las 8:30 hs.

Hogar de duelo: Cepeda 535 - Crespo.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.