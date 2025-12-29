Fue dada de alta la mujer lesionada en choque de Ruta 12

La señora que viajaba como acompañante del rodado de menor porte, fue derivada al Hospital San Martín, donde tras la examinación y estudios de complejidad, el equipo médico pudo determinar una fractura de tabique nasal y traumatismo de cráneo leve, confirmó Estación Plus Crespo.

Su evolución fue favorable en las primeras horas, por lo que en el atardecer de este domingo, recibió el alta médica. La crespense deberá continuar con cuidados domiciliarios, hasta la recuperación plena.

Ante la justicia, tramita un legajo para establecer las formas y circunstancias en que sufriera lesiones graves, producto de la colisión. El incidente vial ocurrió en la noche del sábado, sobre Ruta 12, poco antes del ingreso a Paraná. Participaron un camión Mercedes Benz y un Citroën C-Elysee.