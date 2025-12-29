Fue dada de alta la mujer lesionada en choque de Ruta 12

Crespo adhirió al RINI: ¿Qué beneficios incluye y a quiénes alcanza?
Fue aprobado el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones. Los interesados en acogerse tendrán plazo durante 2 años para inscribirse.
El Hospital San Martín precisó el diagnóstico y tras la observación, recuperó el estado ambulatorio. Habían impactado un automóvil y un camión.Crespo29 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
La señora que viajaba como acompañante del rodado de menor porte, fue derivada al Hospital San Martín, donde tras la examinación y estudios de complejidad, el equipo médico pudo determinar una fractura de tabique nasal y traumatismo de cráneo leve, confirmó Estación Plus Crespo.
Su evolución fue favorable en las primeras horas, por lo que en el atardecer de este domingo, recibió el alta médica. La crespense deberá continuar con cuidados domiciliarios, hasta la recuperación plena.
Ante la justicia, tramita un legajo para establecer las formas y circunstancias en que sufriera lesiones graves, producto de la colisión. El incidente vial ocurrió en la noche del sábado, sobre Ruta 12, poco antes del ingreso a Paraná. Participaron un camión Mercedes Benz y un Citroën C-Elysee.
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos pidieron al Concejo de Crespo, que "garantice la participación igualitaria de los aspirantes y acrediten debidamente su idoneidad para el cargo", además de "publicidad y transparencia del proceso".
Se reciben donaciones en el cuartel hasta el atardecer de hoy. Este sábado, Crespo vivirá la tradicional caravana de Reyes, que organiza Bomberos Voluntarios, cosechando la alegría de los pequeños durante la entrega de golosinas.
Ante el aumento del consumo en los meses de altas temperaturas, la Municipalidad de Crespo recordó una serie de medidas simples y cotidianas para promover el uso responsable del agua potable y evitar el derroche.
La iniciativa se desarrollará del 18 al 24 de enero de 2026 con la participación de más de 140 misioneros de la Familia de Schoenstatt. Además, el párroco Rubén Schmidt recordó los horarios de las celebraciones de fin de año y Año Nuevo, y transmitió su saludo a la comunidad.
El Ejecutivo Municipal solicitó se genere la nómina de tres profesionales para ocupar el cargo. Se pospuso el sometimiento a votación.
El hecho ocurrió en los primeros minutos de este 1º de enero. La tradicional caravana y los festejos posteriores fueron suspendidos.
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) publicó la Resolución Nº 564/25, mediante la cual establece el cronograma de pagos para Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Profesiones Liberales.
