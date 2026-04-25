Investigan cómo murió un hombre en Ruta 6

Una víctima fatal se registró alrededor de las 19:45 de este viernes, cuando personal policial de Villaguay fue alertado sobre la presencia de una persona tendida sobre la cinta asfáltica de Ruta Provincial N° 6. Acudieron hasta la altura del kilómetro 67, en jurisdicción de Mojones Norte.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un hombre, sin signos vitales sobre la calzada. En el lugar también se hallaba un vehículo detenido sobre la banquina oeste, con las balizas encendidas y lo que pareciera ser un desperfecto.

De acuerdo a las primeras apreciaciones, la víctima podría haber estado realizando una tarea manual sobre una de las ruedas del rodado al momento del hecho.

El cuerpo presentaba lesiones de gravedad, confirmándose el fallecimiento por parte del médico policial interviniente.

"Las circunstancias del siniestro se encuentran en plena etapa de investigación. Hasta el momento no se ha podido determinar la mecánica del hecho ni se descarta la posible participación de otro vehículo", apuntaron desde la Policía.