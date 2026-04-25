Despistó y volcó un auto a la vera de Ruta 30
Policiales/Judiciales25 de abril de 2026Estación Plus Crespo
Un Renault Clio protagonizó un siniestro, en jurisdicción de Gobernador Sola.
En horas cercanas al mediodía de este sábado, personal de Comisaría Sola, acudió hasta el Km. 18 de la Ruta Provincial 30, en razón de un siniestro vial. Se confirmó a Estación Plus Crespo que la conductora de un Renault Clio y por circunstancias a determinar, habría perdido el control y se había producido el vuelco total, quedando varado sobre la vera oeste.
El rodado terminó entre las malezas de la ruta, sin interrumpir el tránsito vehicular.
Viajaban dos mujeres, ambas mayores de edad y oriundas de la ciudad de Gdor. Maciá, quienes resultaron ilesas. Habían salido desde su ciudad de residencia y se dirigían hacia Nogoyá.
Colaboró en el lugar personal de Brigada Abigeato Maciá.
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