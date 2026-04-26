El otoño pone pausa y llega una semana casi invernal

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia un lunes con buen clima en la provincia pero con temperaturas invernales. En esa línea, se pronostica que le llegada de un frente frío hará que las mínimas lleguen a los 8°C.

Para los próximos días, el pronóstico extendido indica que el frío se instalará de forma persistente. Las jornadas se presentarán con sol, pero las mínimas podrían bajar hasta los 3°C el martes.

Así estará el tiempo este lunes

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 8 grados y la máxima de 17 grados. En la capital y alrededores se espera cielo una jornada con ligeramente nublado.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 8 grados y máxima de 17 grados. En estas ciudades se anuncia un lunes con cielo algo nublado.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón por último, también se aguarda por un día parcialmente nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 7 grados y una máxima de 17 grados.