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Despistó y terminó contra una pared domiciliaria

El siniestro ocurrió en Diamante. Viajaban dos personas en el rodado.
Policiales/Judiciales10 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Importantes daños materiales en una vivienda y en la parte frontal de un automóvil, fueron las consecuencias de un accidente de tránsito, ocurrido sobre calle A. Brown, entre sus similares Entre Ríos y Gral. Roca, de la ciudad de Diamante. 

Se hizo saber a Estación Plus Crespo, que con prontitud arribó el personal policial, pudiendo comprobar que un Volkswagen Gol se encontraba con destrozos, en la zona de la vereda. Era conducido por un hombre, vecino de Diamante, quien iba acompañado de una mujer.

Entrevistado el conductor, refirió que iba transitando con normalidad y de repente -sin poder precisar las razones- perdió el control de su auto, subiendo a la vereda y colisionando contra una pared.

Personal de Salud del Hospital San José asistieron al conductor, determinando minutos más tarde que las lesiones no son de consideración, mientras que su acompañante no sufrió complicaciones significativas.

El automóvil fue retenido por personal de Tránsito Municipal, debido a la falta de documentación.

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