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Pareja detenida con droga fraccionada en Strobel

Provenían de otra ciudad y se movilizaban en moto, cuando les incautaron sustancias listas para la comercialización.
Policiales/Judiciales16 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Personal policial de Comisaría Strobel junto con la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Diamante, desplegaron anoche un operativo de prevención general sobre personas en espacios públicos, ocasión en que identifican a una pareja.

Se encontraban en Gualeguaychú y Av. San Martín, junto a una motocicleta, y se comprueba entre sus pertenencias, la posesión de sustancias prohibidas distribuidas para la comercialización y venta.
 
El Ministerio Público Fiscal ordenó la incautación de la droga encontrada, consistente en cocaína y marihuana fraccionada en distintas cantidades, dinero en efectivo, aparatos de telefonía, además de una moto Mondial de 110 cc.

Se confirmó a Estación Plus Crespo la inmediata detención del hombre de 32 años y la mujer de 26, ambos con domicilio en la ciudad de Paraná.

Quedaron supeditados al legajo por infracción a la Ley Provincial Nº 10.566, de comercio de estupefacientes en menor escala, permaneciendo en la Alcaidía Policial.

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