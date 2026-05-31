Edmundo González impulsa la convocatoria a elecciones en Venezuela

El exaspirante presidencial de la oposición en Venezuela, Edmundo González, ha solicitado la pronta realización de elecciones en el país, a casi cinco meses de que Delcy Rodríguez asumiera la presidencia interina después de la captura de Nicolás Maduro.

González, de 76 años, ha sido reconocido por diversas naciones como el legítimo ganador de las elecciones de julio de 2024, en medio de un clima de crisis postelectoral y protestas que denunciaron un presunto "fraude" en el proceso.

Las actas electorales que respaldaban su triunfo sobre Maduro han sido consideradas por observadores internacionales como "creíbles". En un mensaje difundido a través de redes sociales, el opositor afirmó que es esencial "construir las condiciones para realizar unas elecciones presidenciales que sirvan de instrumentos ciudadanos para el cambio" y que contribuyan a la reinstitucionalización del país.

Rodríguez tomó posesión del cargo el 5 de enero, tras la captura de Maduro y su esposa, quienes fueron llevados a Estados Unidos para enfrentar cargos judiciales.

La exaliada de Maduro fue reconocida por el gobierno de Donald Trump como presidenta, y desde entonces han avanzado en negociaciones que incluyen el levantamiento de sanciones y la normalización de relaciones diplomáticas, que habían estado rotas durante varios años.

Sin embargo, ni el oficialismo ni Estados Unidos han indicado que las elecciones sean inminentes. González enfatiza que un proceso electoral debe contar con "árbitros independientes", observación nacional e internacional y pluralismo político, siendo innegociable la liberación de presos políticos y el cese de la persecución.

El líder opositor se autodenomina "custodio" del mandato de sus electores, quienes optaron por la "libertad" de Venezuela. Desde septiembre de 2024, González se encuentra en el exilio en España, tras ser objeto de una orden de detención por supuestos cargos de conspiración y falsificación de documentos, los cuales ha negado.

Su figura se hizo notable cuando fue designado como candidato sustituto de la líder opositora María Corina Machado, quien fue inhabilitada para participar en esos comicios y es reconocida por su lucha por la paz, habiendo recibido el premio Nobel.

Recientemente, desde Panamá, Machado ha defendido la necesidad de una transición democrática en Venezuela y ha expresado su intención de regresar antes de finalizar el año para postularse nuevamente a la presidencia.