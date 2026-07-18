Crespense protagonizó un choque fatal: Murió un motociclista

Un tremendo impacto en Av. Circunvalación y Blas Parera, de la ciudad de Paraná, se cobró la vida de una persona. El siniestro se registró promediando las 6:00 de este sábado.

Estación Plus Crespo pudo confirmar que fueron partícipes un Toyota Yaris, color blanco, que se encontraba al mando de un joven de 24 años, domiciliado en Crespo; quien iba acompañado de un joven de 19, radicado en Libertador San Martín. Y una moto Honda 125 cc, al mando de un hombre de 52 años, retirado de la Policía de Entre Ríos, radicado en Paraná.

Las primeras averiguaciones y testimonios recabados, apuntan a que los jóvenes regresaban de un local bailable de la zona; en tanto que el hombre volvía de cumplir su labor de sereno.

El motociclista murió en forma inmediata, mientras que el conductor crespense fue sometido a extracción de muestras para análisis de laboratorios, conforme dispuso el Fiscal de Delitos Complejos, Dr. Juan Manuel Pereyra.