Sin anuncios concretos, Javier Milei destacó su gestión y volvió a prometer la quita de retenciones ante La Rural

El presidente Javier Milei encabezó este domingo el acto de ceremonia de apertura de la 138a. Exposición Rural en el predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina. El evento, que tradicionalmente se realiza los sábados, se corrió un día por la agenda internacional del mandatario, quien viajó a Brasil para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario.

La actividad comenzó a las 11 en el predio de La Rural, con el ingreso del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. Luego está previsto el arribo de Milei, la entonación del Himno Nacional y la presentación de un video conmemorativo por los 160 años de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Si bien tradicionalmente se la denomina "ceremonia de apertura", se trata del cierre de la muestra.

Previo al discurso del mandatario, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, le expresó un fuerte mensaje al Gobierno, al señalar que "está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente: las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre. Por eso afirmamos a los gobiernos: confíen en el campo. El campo nunca los va a dejar de a pie".

De esta manera, el dirigente agrario volvió a reclamar frente a Milei por la extinción del impuesto a las exportaciones del campo, al cual lo calificó como un "régimen confiscatorio". Luego destacó que "u$s 215 mil millones de dólares ingresaron sólo por ese concepto en las arcas del Estado. Durante el actual mandato presidencial, disminuyó ese monto. Ahora bien, ¿qué hicimos los productores con la suma no confiscada, unos u$s6.000 millones. Lo que sabemos hacer. Lo reinvertimos en genética, pasturas, maquinaria y otros tipos de mejoras", replicó C5N.