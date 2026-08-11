Un farmacéutico de Crespo explica el significado de los colores de los blísteres de medicamentos

Pocos lo saben: por qué los blísteres de medicamentos son de distintos colores y qué significa cada uno. (Imagen ilustrativa generada con IA)

El farmacéutico crespense Juan José Álvarez explicó a Estación Plus Crespo qué hay detrás de las distintas presentaciones y qué cuidados se deben tener al retirar los medicamentos de sus blísteres.

A simple vista, los blísteres de medicamentos pueden parecer iguales, aunque existen diferencias de materiales, colores y sistemas de cobertura que cumplen determinadas funciones. No se trata únicamente de una elección del laboratorio para diferenciar productos: en muchos casos, el envase forma parte de la protección que necesita el medicamento para conservar sus propiedades hasta la fecha de vencimiento.

Para conocer qué significan estas diferencias, Estación Plus Crespo consultó al farmacéutico de la ciudad, Juan José Álvarez, quien explicó las características de los distintos tipos de envases.

Blísteres transparentes y de color

Álvarez señaló que existen distintos tipos de envases para los comprimidos y que una de las presentaciones más habituales es el blíster.

“Generalmente son blíster y PVC. Y la parte de la cobertura plástica que tienen los comprimidos, esos son para comprimidos que pueden resistir la humedad, la luz, por cierto tiempo. Según la fecha de vencimiento”, explicó.

En aquellos medicamentos que no presentan una sensibilidad significativa frente a la exposición lumínica, el blíster puede ser transparente o blanco, sin que esto represente un problema para la conservación del producto dentro de las condiciones indicadas.

“Si el blister es blanco, no tiene inconvenientes con el tema de la luz”, indicó el farmacéutico.

Pero la situación cambia cuando el medicamento necesita una mayor protección frente a la luz. En esos casos aparecen los blísteres de tonalidades más oscuras, particularmente los de color ámbar.

“Los de colores son para protección de la luz. Generalmente son un tono ámbar, que protege a los comprimidos de la exposición de la luz, de la luz solar generalmente”, explicó Álvarez.

Por ese motivo, recomendó conservar estos medicamentos adecuadamente protegidos.

“Hay que tener cuidado, se lo debe conservar en lugares oscuros y protegidos. Pero, bueno, si los tiene dentro de la caja, ya con eso es suficiente. Nada más es para evitar la sobreexposición a la luz solar, más que nada, porque se degradan ese tipo de drogas que contiene el producto”, señaló.

El color del blíster indica la protección que necesita el medicamento. (Imagen ilustrativa generada con IA)

¿Por qué algunos medicamentos vienen completamente sellados en aluminio?

Otra de las presentaciones que suele generar dudas es aquella en la que el comprimido queda protegido por una lámina de aluminio.

Según explicó Álvarez a Estación Plus Crespo, en estos casos el objetivo principal es proteger al medicamento de la humedad.

“Los que están en aluminio, esos son para evitar la humedad. O sea, lo que perjudica a la droga en esos comprimidos es la humedad, lo destruye generalmente”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó al enalapril, que puede presentarse con este tipo de protección.

“Por ejemplo, el enalapril viene aluminio por esa razón, para evitar la humedad, porque la humedad lo destruiría. No conviene guardarlo, por ejemplo, en el baño o en los botiquines en los baños”, advirtió.

La recomendación apunta a un hábito bastante común: guardar los medicamentos en los botiquines ubicados dentro del baño. La humedad generada por las duchas puede convertir ese ambiente en un lugar poco apropiado para conservar determinados medicamentos.

¿Qué ocurre cuando se sacan los comprimidos del blíster?

Una situación frecuente se produce cuando una persona organiza su medicación en un pastillero. En ese momento, los comprimidos quedan fuera de su envase original y, por lo tanto, expuestos a las condiciones ambientales.

Álvarez explicó que, tomando determinadas precauciones, los comprimidos pueden permanecer durante un período limitado en un pastillero.

“No tendría que tener problema. Si lo guarda en lugar seco y protegido de la luz, en realidad tendría que usarse dentro del mes”, indicó.

Sin embargo, consideró más conveniente preparar los pastilleros semanalmente.

“Si tiene pastilla semanalmente, le convendría en realidad hacerlo semanalmente, para que el comprimido no tenga ningún problema de aguantar las condiciones de exposición a la luz, a la humedad y algo”, explicó.

Según el farmacéutico, en condiciones adecuadas, un comprimido puede mantenerse durante una o dos semanas sin mayores inconvenientes, aunque siempre resulta preferible reducir el tiempo de exposición fuera del envase original.

“En un plazo de una semana, dos semanas, no tendría mayores problemas de que el comprimido se mantenga en un pastillero”, sostuvo.

No todos los comprimidos se pueden partir

Otro aspecto importante está relacionado con las características propias del comprimido. Algunas personas parten los medicamentos para obtener una dosis menor, pero no todos los comprimidos deben ser fraccionados.

Álvarez explicó que existen comprimidos que cuentan con coberturas especiales. Estas pueden tener diferentes objetivos: proteger el medicamento de factores ambientales, ocultar sabores u olores desagradables o permitir que el principio activo se libere progresivamente.

“Los medicamentos por ahí tienen un sabor amargo, tienen un olor no muy agradable, entonces se le forma una cobertura”, señaló.

Pero esa cobertura puede cumplir una función mucho más importante que simplemente mejorar la experiencia al tomar el medicamento.

“La cobertura puede ser para protección, para enmascarar olor y sabores, o si no, para protegerlo de algún agente externo o ambiental. Por ejemplo, de la protección de la luz, de la humedad, o que permitan una liberación prolongada”, explicó.

En estos últimos casos, el medicamento está diseñado para liberar su principio activo lentamente.

“Que el medicamento, al ser tomado con ese tipo de cobertura, se libere lentamente o prolongadamente en el tiempo. Porque esa forma mantiene el efecto más estable y por largo tiempo”, detalló Álvarez.

Por eso, este tipo de comprimidos no debe partirse ni fraccionarse sin indicación profesional.

“Ese tipo de comprimidos que tienen una cierta cobertura no conviene fraccionarlos, no conviene partirlos por la mitad. ¿Por qué? Porque se pierde la cobertura, que es lo que permite que el comprimido se libere progresivamente”, explicó.

La importancia de la ranura del comprimido

Una duda habitual es si la ranura que aparece en algunos comprimidos significa que pueden partirse.

Álvarez explicó que los medicamentos diseñados para ser fraccionados cuentan con características que permiten dividirlos manteniendo la proporción correspondiente del principio activo.

“Al ser elaborado o fabricado, en cualquier proporción se encuentra la misma, está garantizado que se encuentra la misma proporción de droga en cualquier porción del comprimido”, afirmó.

A modo de ejemplo, explicó que si un comprimido de 100 miligramos está preparado para ser dividido, cada mitad debería contener aproximadamente 50 miligramos del principio activo.

“Si nosotros partimos un comprimido de 100 miligramos, en cada parte tendríamos que tener 50 miligramos”, ejemplificó.

Sin embargo, esto no significa que todos los comprimidos puedan dividirse de manera indiscriminada. En particular, los medicamentos con sistemas de liberación prolongada o coberturas especiales requieren un cuidado diferente.

Liberación inmediata y liberación prolongada

La diferencia entre un comprimido convencional y uno de liberación prolongada está en la forma en que el principio activo llega al organismo.

Álvarez explicó que, en un medicamento de liberación convencional, se produce una concentración más elevada durante las primeras horas y posteriormente comienza a disminuir.

“Uno toma una cierta porción, en un corto plazo, llega al organismo, cumple su efecto y la mayor parte se elimina”, señaló.

En cambio, los comprimidos diseñados para liberar progresivamente el principio activo permiten mantener la concentración durante un período más prolongado.

“Hay otros comprimidos que cuando uno lo toma, lo que hace es absorberse o liberar el contenido por la cobertura que tiene. Libera de a poco esa droga, entonces mantiene ese nivel de concentración en el organismo por más tiempo”, explicó.

La diferencia puede graficarse de manera sencilla: en un comprimido de liberación inmediata se produce un aumento rápido de la concentración y posteriormente una disminución; en uno de liberación prolongada, el principio activo se libera gradualmente y el efecto puede mantenerse durante varias horas.

“Con el otro comprimido llega un pico muy alto en las primeras dos o tres horas, y después decae bruscamente. En cambio, este, al liberarse progresivamente, va aumentando la dosis en el organismo y la mantiene por un largo tiempo”, detalló Álvarez.

Dependiendo del medicamento, ese mecanismo puede estar diseñado para mantener el efecto durante varias horas.

“Por ejemplo, ocho horas que él cumpla el medicamento. Esa es la diferencia. Uno cumple un pico y baja”, explicó.

Un consejo práctico para quienes utilizan pastilleros

Como recomendación general, el farmacéutico consideró conveniente organizar los medicamentos en los pastilleros por períodos cortos y conservarlos en lugares secos, protegidos de la luz y lejos de fuentes de humedad.

“Lo ideal sería armar los pastilleros semanalmente”, sostuvo.

Y agregó que, manteniendo los cuidados adecuados, los comprimidos pueden permanecer un tiempo limitado fuera de su envase original.

“Dura tranquilamente dos semanas. Si nosotros tenemos ciertos cuidados con el comprimido, no vamos a tener ningún tipo de problema”, concluyó.

Las diferencias de colores y materiales que se observan en los blísteres, entonces, no son necesariamente decorativas. Pueden responder a la necesidad de proteger un medicamento frente a la luz, la humedad o las condiciones ambientales, mientras que las coberturas de determinados comprimidos pueden tener además la función de modificar la velocidad con la que el principio activo es liberado en el organismo.

Por eso, ante dudas sobre si un medicamento puede partirse, retirarse del blíster o conservarse en un pastillero, la recomendación es consultar al farmacéutico o al profesional de salud que indicó el tratamiento.

Qué significan los distintos colores de los blísteres de medicamentos

Dependiendo del color del blíster, es posible identificar ciertas características sobre el envase y la protección que le brinda a la pastilla: